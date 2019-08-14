給你滿滿的韓國瑜　新竹1天參拜「11個行程」韓粉一次掌握

▲韓國瑜將於18日到新竹進行參拜行程。（圖／資料照）



記者陳凱力／新竹報導

給你滿滿的韓國瑜！已經確定代表國民黨出戰2020總統大選的高雄市長韓國瑜，預計於18日來到新竹展開「一天參拜」行程。從早上10點在新竹縣竹北天后宮開始，直到下午5點半的國民黨市黨部，韓國瑜將在一天之中跑完11個行程，這也是韓國瑜初選後首次來到新竹，韓粉們已經開始在網路動員要到現場相挺。

▲韓國瑜的粉絲有非常強的凝聚力。（圖／資料照）



韓國瑜雖然近日身陷「麻將風暴」中，但高人氣仍無庸置疑，就如同韓粉口號「你們越黑韓、我們越挺韓」一般，風暴越大，韓粉的凝聚力就越強。而初選前的最後一場新竹區大造勢，官方甚至喊出30萬人的數字，所以18日位於新竹地區的「參拜馬拉松」也特別讓人關注。

據知情人士表示，韓國瑜的參拜行程，目前並未設定公開受訪點，不過行程間韓市長「接不接受提問」、「會不會回答問題」，仍有保留空間，而最後一場的新竹市黨部已確定只會以「見面」的形式進行，不會舉行造勢晚會。由於此次「1天參拜」的11個行程中，幾乎都不是同一個主辦單位，所以韓國瑜此行的動向，也格外引發外界好奇。

▲臉書《土包子志工團》公開一張韓國瑜的行程表。（圖／翻攝臉書土包子志工團）

【韓國瑜18日新竹區參拜行程表】

新竹縣

1、10：00 竹北天后宮 新竹縣竹北市仁德街50號

2、10：50 湖口顯聖宮 湖口鄉民生街120號

3、11：30 新豐永寧宮 新豐鄉永寧街22號

4、12：00 新竹縣黨部(中餐)自助餐 竹北市縣政二路101號

5、13：20 關西太和宮 關西鎮大同路30號

6、14：00 竹東惠昌宮 竹東鎮東寧路三段67號

7、14：30 義民祭 河道祭典區 新埔義民廟前方褒忠路旁廣場



新竹市

8、15：00竹市參拜金山寺 竹市東區金山寺路201號

9、16：00竹市關帝廟 竹市東區南門街109-1號

10、16：30竹市天公壇 竹市北區中山路431巷36號

11、17：30市黨部介紹竹市輔選幹部 竹市北區民富街161號(非晚會方式)