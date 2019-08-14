王家俊／韓國瑜要贏大選，不能只有以訟止謗





▲韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

●王家俊／花蓮人，流浪到台北。2000年進入新聞界，不那麼政治的政治記者，奶爸，業餘攝影愛好者。曾任《蘋果日報》、《自由時報》、《中央通訊社》、《聯合報》、《時報周刊》勞工。嗜黑色幽默。我用喜劇看待政治，悲劇看待自己。

新北蘆洲湧蓮寺主委陳宏昌酸韓挺英遭開除國民黨籍風波，韓競辦加碼揚言提告，讓一場總統蔡英文的假日破樁行程，意外成了國民黨對手韓國瑜的人格檢驗「絆馬索」。總統大選要贏，韓國瑜要做的不只是止血，而是補血。只有「以訟止謗」真是良策嗎？

身兼國民黨中評委的陳宏昌11日在蔡英文總統面前暗批，「國民黨怎可提名整天打麻將、吃喝玩樂、抱女人的人當總統」。韓國瑜當天下午即回應，陳宏昌是他多年同事，他曾多次承認年輕時在立法院放縱，抽菸、喝酒、打麻將等，「陳宏昌委員再次提醒民眾，我還是承認。但是那是20年前的我，今天的我已經不一樣。」

韓國瑜的說法恰如其分，可說是「政壇浪子」的懺悔錄；多數選民或許也不認為陳宏昌傷了韓國瑜，就是政治口水。而國民黨新北蘆洲區黨部12日開會決議建請陳宏昌黨籍，報請14日中央考紀會及中常會通過，祭出黨紀，也是政黨對決下的「必要動作」。



陳宏昌事件牽扯出後續韓國瑜被爆12日近午才出門的「市長責任制」，前高雄縣長楊秋興在臉書加碼爆料「「小三、酗酒、夜店是現在進行式」，且韓12日晚在臉書自爆「我韓國瑜自從擔任市長以來，沒再打過一場麻將、也沒醉過一場酒」，引發高雄市議員提供照片，指稱韓國瑜今年農曆年期間前往峇里島度假，半夜與許淑華立委等人在飯店內打麻將，一連串風波至今無法平息。





▲總統蔡英文、陳宏昌。（圖／記者陶本和攝）

反觀，韓國瑜競選團隊12日找來兩名律師，大動作開記者會，而非到地檢署「按鈴」申告，則顯得秀位十足。韓競辦質疑陳宏昌言論，對韓造成嚴重誹謗和妨害名譽，要求三日內道歉，否則將採取法律途徑。韓競辦發言人何庭歡甚至點出，「韓國瑜強調自己從來沒有也絕對不可能抱女人」，自陷綠營同溫層設下的人格戰泥淖。

陳宏昌酸韓挺英風波，根本稱不上戰疫。卻在郭柯王結盟，蔡英文撿槍猛打「反送中」民主守護者形象之際，讓媒體燒了韓國瑜陣營三、四天。問題在哪？韓流的戰略、戰術呢？

2008年民進黨謝長廷陣營在總統大選主打馬英九「綠卡案」，質疑馬在美國求學階段曾擁有綠卡，是否失效？謝長廷公佈了包括隱藏部分綠卡號碼以及綠卡取得時間和地點等。馬陣營一開始由發言人出面反咬謝長廷的從政過往，屢遭綠委質疑「馬始終只想蒙混過關」，事件延燒，最後才由馬英九親自出面說明。

▲前總統馬英九。（圖／記者林悅攝）

馬英九深陷綠卡時，國民黨團當時也正式控告謝長廷與蔡同榮涉嫌意圖使人不當選及誹謗罪，並加強論述，成功化解忠誠疑慮。

事隔四年，2012年總統大選，馬英九陣營主打蔡英文「宇昌案」，質疑當時對手蔡英文擔任行政院副院長時，協助並核准宇昌生技公司，在卸任後擔任該公司董事長，且涉家族投資、股份轉財團等，涉濫用權力、圖利特定人士、貪污，蔡英文認為是誣蔑進而提告。

蔡英文本人兩度召開記者會說明，民進黨也提出火力支援，澄清蔡擔任副閣揆期間未參加宇昌公司的籌設，卸任後，在科學家邀請下，擔任負責人並協助募資，她的家族不曾獲取暴利，也未違反旋轉門條款等。因宇昌案民調反映不佳，國民黨縮手，不再當選戰主軸。而特偵組完成調查，以查無不法簽結宇昌案，選舉早已結束半年多了。

▲朱立倫、王如玄。（圖／記者黃克翔攝）

2016年國民黨朱立倫副手王如玄陷「軍宅案」，綠委段宜康向台北國稅局舉報王買賣軍宅涉及逃漏稅，而王如玄則反控加重誹謗自清。王如玄從態度曖昧到召開記者會坦承，她一共買賣過12戶軍宅，賣出9戶，表態願將其中7戶的獲利1380萬元捐出，試圖止血。

總統選後，台北地檢署迅速簽結「軍宅案」，王、段二人不起訴，調查王如玄買賣12戶軍宅，法律只規定在閉鎖期5年內不能移轉所有權，且王如玄並未用人頭購買軍宅，認定她買賣軍宅過程合法。但選戰攻防中，綠營一舉顛覆王如玄女權、社運與勞運人士的形象，精心打造她擅買房投資奇蹟，「朱王配」在選前幾乎篤定落馬。

就法論法，法界對於誹謗案，在言論給予比較大的容忍，涉及「公共利益」，行為人縱然不能證明言論內容為真實，但依其所提證據資料，可認為有相當理由「確信」其為真實者，未必能與誹謗罪的罪責相符。

▲韓國瑜、李佳芬。（圖／ETtoday攝影中心攝）

民進黨陣營的戰略目標清楚，追打韓國瑜夫人李佳芬的農舍為豪宅「變胖又變高」 ，質疑韓有市長官邸卻在外租屋，如同李佳芬所言，都是意在「毀掉你名譽、摧毀你人格，最好能讓你精神狀況分裂、懷憂喪志。」都在企圖論述韓國瑜非庶民，並非如外界想像。陳宏昌指控「抱女人」風波，到底是對手挖坑？或韓營自己跳坑？確實微妙。

面對人格謀殺，不牽連，第一時間把話說清楚，才是上策。至於對手追打，本就是選舉常態。選舉不是小孩吵架，辯論輸贏，或法庭攻防。有可能贏了嘴砲、訴訟，卻輸了大選或論述。必須有中心思想，才不容易犯錯。兩軍對戰，要贏選舉，不是贏訴訟。

韓陣營或許發現問題所在，所以13日晚間一舉公佈北部競選辦公室新一波人事，由前立委孫大千、立委許淑華綜理選舉事務，並納入中常委姚江臨為黨主席吳敦義的窗口，包括中生代的戰將張斯綱、洪孟楷、徐弘庭等多位市議員及立委候選人為議題及策略小組成員。

韓國瑜去年選戰以「一瓶礦泉水、一碗滷肉飯」，「北漂青年」，以及「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」拋出簡潔有力的訴求，打動外地謀職的高雄人心聲。參選總統前，韓喊出響噹噹的「台灣安全、人民有錢」，支持者絕不相信他「韓郎才盡」，或許正嗷嗷待哺，期待韓總琅琅上口的金句與論述。

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