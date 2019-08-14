快訊／見光死！韓國瑜急致電吳敦義　取消北上會面

▲韓國瑜出席高雄市校長聯席會議。（圖／記者洪正達攝）

記者徐政璿／台北報導

據黨內最新消息指出，韓國瑜原本14日晚間下班後，將北上找黨主席吳敦義，商討未來選戰規劃事宜，但疑似因為消息曝光而取消，韓國瑜也親自致電吳敦義改約其他時間。

高雄市長韓國瑜代表國民黨參選2020總統後，除了面臨黨內整合困境外，又先後遭前藍委陳宏昌影射「吃喝玩樂、玩女人」和前高雄縣長楊秋興砲轟上夜店是現在進行式，挑戰2020陷入苦戰。

據了解，韓國瑜14日晚間將北上與吳敦義會面，國民黨副主席兼秘書長曾永權將作陪。黨內人士表示，吳敦義與韓國瑜見面討論選情十分合理，韓國瑜來拜訪吳敦義主要是商談未來選戰規劃，這是一週前就安排好的，並不是外界所稱因為選情告急才有此會談，會中會談北部跟南部競選總部分工規劃。

吳敦義14日中午主持普渡團拜後，被問到黨內整合，亦或是今晚「吳韓會」時，都一概不回應，轉身走人。

不過，根據最新消息，韓國瑜原本在6點下班後搭高鐵北上，與吳敦義約在敦化南路某間具有包廂的餐廳會面，但因為消息曝光後告吹，國民黨文傳會代理主委程美華受訪也證實雙方會面已經取消，將改約其他時間。

其他人也看了這些...

►回應度假打麻將！ 韓國瑜「就坐下來摸一摸」傻眼痛批：國家機器監視我？

►麻將事件定調「家庭娛樂」 許淑華批綠營：刻意抓韓語病，實在太過頭！

►中常會通過「禁止抹黑韓國瑜」條款 國民黨開除陳宏昌