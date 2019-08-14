麻將風波燒不停！韓國瑜陣營「1天回應3次」輪番上陣急滅火

▲韓國瑜打麻將照片曝光，引起軒然大波。（圖／議員林智鴻提供）

記者李唯甄、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前稱自己上任後「沒再打過一場麻將」，卻遭議員和網友接連PO照打臉、引發熱議。事後高雄新聞局長王淺秋、韓國瑜競選總部執行長林國正輪番上陣回應，主打「清新、溫柔」的韓競總發言人何庭歡下午也親上火線，看得出韓陣營為了平息這場麻將風波，「精銳盡出」。

今年農曆過年，韓國瑜跟家人到峇里島渡假村度假，被拍下跟許淑華等人一起打麻將的照片，由於韓近日才稱自己上任後「沒再打過一場麻將」，此時照片被曝光，也引發外界熱議。新聞局長王淺秋率先回應「明顯是小題大作」，指韓國瑜跟朋友和親人同樂，根本不把這當成賭博，「有這麼嚴重嗎？其實有點過度聯想」。

▲王淺秋一早受訪，稱「明顯小題大作」。（圖／記者洪靖宜攝）

韓國瑜競選總部執行長林國正也透過聲明稿表示，台灣人正常不會把跟家人親友之間純屬娛樂的行為當成賭博。然而議員卻意指這場「家庭同樂活動」為賭博行為，「根本就是一場大驚小怪的烏龍爆料」，要議員不必看到黑影就開槍。

眼看這場麻將風波持續延燒，主打「清新、溫柔」的韓國瑜競總發言人何庭歡下午也親上火線滅火，何庭歡指出，市長就是帶著家人和朋友到國外玩，剛好看到有個麻將桌，大家就坐下來邊聊天邊玩了起來，「也不算一個正式的、好像有真的打麻將的行為」。

▲韓國瑜競總執行長林國正也發聲明回應。（圖／記者李唯甄攝）

至於韓國瑜質疑「是不是有人用國家機器監視我？」，何庭歡則說，市長可能覺得自己當選後，好像無時無刻都會有人關注他在做什麼，所以才有此番發言。何庭歡受訪時全程面帶微笑，不忘呼籲「希望議員能夠幫我們跟爆料者澄清，這真的就是一個很輕鬆的玩樂行為」。試圖用「溫柔」特質，化干戈為玉帛。

爆料的議員林智鴻則發聲明回應，「打麻將不是問題，關鍵在於說謊」，要韓國瑜不要把話說那麼滿，就不會讓民眾看不下去。「連單純的一般民眾捕獲野生韓市長順手拍一下，都可以導向國家機器監控，看來韓國瑜面對檢驗的招數如出一轍、了無新意」，直批韓國瑜只剩「轉移焦點以訴求自己是被害人」這一招。

▲韓競辦下午再派何庭歡出面滅火。（圖／記者洪正達攝）

林智鴻聲明全文：

打麻將不是問題，關鍵在於說謊。韓國瑜不要吹牛皮、話不要說那麼滿，就不會讓民眾看不下去。看來韓國瑜真的超級怕韓粉崩盤，連單純的一般民眾捕獲野生韓市長順手拍一下，都可以導向國家機器監控，看來韓國瑜面對檢驗的招數如出一轍、了無新意，只剩「轉移焦點以訴求自己是被害人」這一招。

請韓市長不要再牽拖任何問題，應該對自己的說謊行為公開向國人道歉。