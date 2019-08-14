岡山女騎士遭沖走殞命　韓國瑜殯儀館慰問家屬：大小工地將採複合檢查

▲高雄市長韓國瑜。（圖／地方中心攝）

記者洪靖宜／高雄報導

岡山一名女騎士在豪大雨中不幸被水沖走喪生，高雄市長韓國瑜14日在輔英科大參加校長聯席會議，就低調現身殯儀館，表示市府會承擔死者後事，即日起對大小工地採取複合檢查的防護措施，管區警察要到現場拍照，代表市民朋友查看工地安全，避免遺憾再次發生。

▲高市議員高閔琳陪同死者家屬出面說明。（圖／地方中心攝）

死者家屬表示，昨天這件事很多人員上疏失，工程工地旁都沒有安全措施，家屬質疑工程就連安全護欄、鋼板鋪在上面也沒有，外圍也沒有封鎖線及人員指揮交通，市府應該對工程要嚴格督導。因此家屬表示打算申請國賠，意義不是為了錢，為了替死去的家人討公道。

▲韓國瑜現身殯儀館。（圖／地方中心攝）

韓國瑜則表示「已經跟家屬報告所有後事市府會承擔，也會跟水利局包商和保險公司跟家屬談責任認定和賠償問題，從這次血淋淋的教訓中，了解每個工地不分大小都會發生危險，未來施工單位要自己檢查外，從今天開始會交代警察局管區員警複合檢查，每一個工地除了自己的責任外，管區的警察也要到場拍照，代表市民朋友查看工地安全，若包商沒有注意，像安全防護的三角錐被水沖走了，這是很可怕的事情，這是市府今天最新的做法，才能保障市民朋友」。

至於外界批韓國瑜沒有及時作為？韓國瑜則說「停班停課有標準，這次沒有達到，身為市長不能隨便宣布，這樣市民不能接受，未來防災會雙線不會只有單線，這次學得寶貴一課」。

另外媒體提問有關議員爆料在國外打麻將，打臉自己曾講過的「上任後沒打過一場麻將」？韓國瑜則說「在這邊不要談這個，一定要回答嗎，這邊氣氛不太好，尊重家屬」，迴避敏感問題。