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亞洲8大市場都能集！出國必帶這張「Pass」　屈臣氏首創跨境累點

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▲▼屈臣氏會員 。（圖／業者提供）

▲屈臣氏首創「Watsons One Pass一卡隨享」跨境累點回饋服務。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

看好亞洲經濟的崛起與旅遊成長趨勢，屈臣氏首度串聯亞洲八大市場，推出台灣藥妝通路業界首創的「Watsons One Pass一卡隨享」服務，即日起寵i會員卡不僅能跨境累點，還可享有當地的指定會員優惠，讓消費更便利。

根據屈臣氏《2019 年亞洲跨境購物意見調查》結果指出，亞洲人每年平均到其他亞洲地區旅遊1.7次，以新加坡的2.7次排名第一，其中台灣則是1.3次；調查中也發現，消費者在境外藥妝店消費的金額都會比平常多花50%以上，且偏好購買護膚保養產品及個人護理用品。

因此，為強化會員黏著度，屈臣氏首度串聯亞洲八大市場超過8550萬會員，包括台灣、大陸、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國，以「團體戰」方式推出「Watsons One Pass一卡隨享」服務，所有屈臣氏的寵i會員，無論使用實體會員卡或行動會員卡，都能在當地的屈臣氏購物享有累積點數跟會員優惠。而不同地區的消費金額會換算成台幣累點，一元累積一點。

▲▼屈臣氏會員 。（圖／業者提供）

屈臣氏指出，目前台灣屈臣氏的寵i會員有將近530萬人，且貢獻業績占比達到8成，其中年度消費累積兩萬元還能升級成VIP點金會員，目前也已有15萬名，並貢獻業績占比達20%。因此，這幾年針對會員經營部分，除了推出專屬優惠外，也延伸其他服務做出差異化，例如戶外大型運動會以及演唱會等，加上這次再推出的「Watsons One Pass一卡隨享」服務，期望提升會員的尊榮感。

除了持續深耕會員經營，屈臣氏今年也著重於APP服務整合部分，預計今年底將實體促銷券無紙化，搭配推播通知，讓消費者隨時查看；而實體貼紙集點也規劃在明年年中導入，至於最夯的商品預售，則還在考慮是否推行。屈臣氏表示，目前APP已有250萬下載數，綁定會員數僅66萬人，預計推出「Watsons One Pass一卡隨享」服務，可帶動更多會員綁定APP。

屈臣氏說，預估今年底前寵i會員可達560萬人，而下半年則將再開20家實體門市，以達今年全台總店數600家目標。至於上半年業績在整體市場上，雖然有挑戰，但對於下半年景氣則持樂觀態度，預計今年同樣能保持高個位數成長。其中，健康部門於上半年表現亮眼，成長高達2位數，也是各品類中業績最佳。

至於康是美同樣聚焦在提供差異化服務，除了打造彩妝男神天團「SHINE」外，日前還推出全新五人團隊「MEN GO SHINE」，由女性時尚彩妝師為男性顧客駐店服務，搶攻男性保養及彩妝商機。

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關鍵字：屈臣氏,會員,集點

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