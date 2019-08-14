格鬥家遇紛爭「爆氣撕衣」開打！1男被灌拳昏迷...另1人慘遭過肩摔

▲ 格鬥家遇紛爭後控制不住情緒，直接撕破上衣，出拳揮向2男挑釁。

實習記者許祐誠／綜合報導

位在地中海賽普勒斯（Cypriot）境內的著名度假勝地阿依納帕（Ayia Napa），近日上演一場全武行。一名格鬥家與2名男子起衝突，竟使出格鬥技術過肩摔，當場KO了這2人，暴力行徑讓目擊者相當傻眼，直呼「第一次看到」。

據英國《每日郵報》報導，目擊者指出，這名精壯男是一名來自英國的「綜合格鬥家」（MMA），當時他和2男發生一些爭執後，忍不住撕開上衣，露出上半身攻向2男。當時白衣男試圖踢開他，沒想到後者技高一籌，先是防禦住迎來的踢擊，接著一拳KO讓白衣男倒在地上流鼻血。

當時黑衣男看到同伴被擊倒後，立刻揮拳反擊，但馬上被條紋男從臀部抱起舉高後，猛摔至地面。雖然黑衣男之後多次避開精壯男的攻擊，但後者最後使出過肩摔大絕，並迅速向倒地的黑衣男揮拳猛擊。影片結尾前，鏡頭拍攝到倒地的白衣男仍陷於昏迷之中。

拍攝影片的當地人描述，阿伊納帕每晚都會發生爭吵和打鬥，其中涉及很多英國人，但畢竟這裡是一個派對場所，所以很正常，但從來沒有發生過類似的打架事件。「通常都只是踢幾下或是推擠」，他說，而不是完全地揮拳猛擊和賞出一個KO。

對於管轄地區發生的暴力事件，當地市長Yiannis Karousos表示，正在渡假村附近安裝監視器，以杜絕暴力，不只是保證遊客的安全，而是必須讓他們「感到安全」。此外，由於涉及事件的當事人都沒有報案，因此，警方正在依據線索追查當中。

事實上，阿依納帕自21世紀初以來開始受到英國人喜愛，不少人紛紛前來當地旅遊，當地市長甚至曾說過，要讓當地成為「地中海最具國際化的旅遊勝地」。只是當地犯罪率相當高，之前才發生一名英國女子前來此地旅時，遭到12名以色列遊客性侵，但後來卻被反控誣告的事件，當時女子聲稱，當地警方脅迫她簽署一份「狡猾的供詞」。因此，每年到當地觀光的英國人口，至今仍少於10萬人。

▼ 賽普勒斯位於地中海上，鄰近土耳其和敘利亞。（圖／翻攝自Google Map）

