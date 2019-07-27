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賽普勒斯同志合法21年　主教狂言「同性戀形成原因」都是爸媽愛X交！

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▲賽普勒斯主教提到，之所有同性戀是因為母親愛肛交的原因。（圖／翻攝自Youtube）

▲賽普勒斯主教提到，之所有同性戀是因為母親愛肛交。（圖／翻攝自Youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

賽普勒斯在國際上是少數同性戀合法化的伊斯蘭教國家，但日前賽普勒斯教會主教竟語出驚人的表示，這世界上之所以會有同性戀的存在，都是因為父母親在發生性行為時，出現「肛交」的行為才導致。此言一出，立刻引發賽普勒斯LGBT組織憤怒。

根據英國《每日郵報》報導，即便賽普勒斯在1998年就已經領先在中東地區使同性戀合法化，但對於「法律事實」仍保持相當保守甚至抨擊的態度。過去在1991年甚至還有教徒勸戒同性戀者「盡量保持單身」。

▲同志，同性戀，親吻，男男，彩虹，婚姻平權，同性婚姻，巴西，同志大遊行。（圖／路透社）

▲世界在走觀念要有，不少國家對於「平等觀念」越來越持開放態度。（圖／路透）

即便賽普勒斯已經給予同性戀者少許的保障，但教會主教6月份的精神會議上卻提到，世界上之所以有同性戀者，往往都是因為父母親在行房時出現「肛交」的行為，或是在懷孕時出現「肛交」的縱慾行為，所以才會導致胎兒出生後性向不同正常人。

主教更荒唐的表示，當女人喜歡這種慾望時，慾望的誕生就會傳遞給孩子，造成不好的影響。賽普勒斯的LGBTI權利組織ACCEPT憤怒回應，這樣的錯誤觀念根本無力去改變，尤其看到任何人都可以參加這樣的座談，其中還包括正在學習的孩子、成人等，這段影片才社群網路上流傳，不少網友直呼：荒唐的觀念才是真的害死人的源頭。

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關鍵字：同性戀,賽普勒斯,同志,合法

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