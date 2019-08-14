桃機二航廈擴建工程圍標弊案　工程處長等2人聲押10交保

記者沈繼昌／桃園報導

桃園國際機場二期航廈擴建工程遭爆圍標弊案，檢方查出包括防水等5件標案工程品質太差遭檢舉有廠商涉嫌圍標，13日指揮桃園、台中與苗栗等三地調查人員搜索桃機公司，將林姓工程處長、吳姓工程師與18名廠商帶回偵訊，漏夜偵訊後依貪污治罪條例聲押林、吳2人，另李姓工程師5萬元交保，王姓廠商等10人以2萬至30萬元不等交保，其餘8人飭回，檢方追查出林等人在其中一項工程涉嫌收取回扣逾600萬元，全案不排除有向上發展可能。

▲桃機二航廈工程弊案，桃檢襄閱主任檢察官楊挺宏說，檢方14日凌晨將林姓工程處長等2人聲押。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃機二航廈工程弊案，桃檢14日凌晨將林姓工程處長等人聲押。（圖／記者沈繼昌攝）

檢方調查，58歲的桃機林姓工程處長、吳姓與林姓工程師等人涉嫌在2017年至2018年二期航站擴建工程期間，利用督導機會向得標廠商收取逾百萬元回扣，或由廠商代付修車費用，檢方13日帶回林姓處長等3名桃機公司人員、18名廠商與居間的白手套涉案人員，另有14名證人共35人接受檢調偵訊。



檢調查出，林姓工程處長於2017年至2018年間，利用職務督導桃機二期航廈擴建工程發包，向其中的5個標案廠商收受至少6百萬元回扣，本案最大關鍵起因於桃機公司內部人認為「二航廈工程品質太爛」，實在看不下去才挺身檢舉，桃檢接獲情資後查出，2017至2018年間二航廈5件標案中，桃機公司林姓工程處長、吳姓、李姓工程師涉嫌索賄與收受回扣。

據指出，林姓處長曾向廠商收取高達600萬元賄款，以幫助廠商取得標案，賄款所得由涉案人員平分，因檢調監控證物仍屬片斷瑣碎，檢方全力釐清金流與不法所得流向。

此外，檢調13日帶回35人偵訊後，14日凌晨依違反貪汙治罪條例、政府採購法等罪嫌將林姓處長、吳工程師向法院聲押，李姓工程師諭令5萬元交保，另18名廠商、白手套等被告，其中11人檢方諭令2萬元至30萬元不等金額交保，7人遭飭回，剩餘14名證人訊後則請回。

桃機公司14日回應，桃機同仁遭檢調搜索約談一事，桃機公司全力配合偵辦，務求以公平、公正、公開原則推動機場業務，期盼司法單位秉持毋枉毋縱精神，保障清白同仁權益，桃機公司責成政風單位以「主動發掘、明快處置、配合偵辦」原則，持續辦理法紀宣導。

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