桃機二航廈擴建爆圍標弊案　工程處長疑收回扣遭檢調帶回

▲桃園機場二航廈擴建工程爆發圍標弊案，工程處長等人遭檢調帶回。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園檢調日前接獲檢舉，疑有廠商涉嫌「借牌圍標」二航廈擴建工程，其中林姓工程處長疑似收取回扣。桃園地檢署13日上午指揮桃園、台中與苗栗等上百位調查人員兵分多路到桃機公司搜索，將林姓工程處長、工程師與廠商等20餘人帶回偵訊，全案朝貪汙罪嫌偵辦。

檢調指出，桃機二期擴建工程、土方等有7至8件工程，疑似有借牌圍標與洩漏標案內容等弊端，桃園地檢署清晨前往涉案的桃機工程處相關人員住家搜索，再將涉案人員帶至工程處將相關重要工程資料帶回，同時也搜索涉案廠商公司與住所。

據悉，桃機公司林姓工程處長負責督導、規畫二航廈擴建案工程，卻疑似與吳姓承辦人員向廠商收取回扣，檢方估計不法所得高達上千萬元。

▲桃園機場二航廈擴建工程爆發圍標弊案，圖為上梁工程典禮資料照片。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃園地檢署檢察官王齡梓接獲檢舉訊息，經過2年長期監控與蒐證，13日同時指揮桃園、台中與苗栗等上百位調查人員，一早到桃機公司搜索也同時到廠商位於台北、台中與苗栗公司查扣證物。

檢調帶回擴建案工程帳冊、招標文件等證據，將林姓工程處長、吳姓承辦人員與廠商約廿餘人列為貪汙被告，另傳多名廠商作證，檢方將全力釐清不法所得資金流向，與桃機公司涉案人員與廠商之間通聯記錄等，列為偵辦重點。

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