不只是索賄　內政部高官投資副業「找廠商圍標詐4479萬」

▲內政部前資訊中心主任施明德(右)涉貪污圖利自己投資的科技公司等罪遭起訴。（圖為資料照／翻攝移民署臉書）

記者劉昌松／台北報導

內政部前資訊中心主任施明德，涉嫌在擔任移民署資訊組長期間，將政府將辦理「入出國自動查驗系統」等標案規格，洩漏給自己投資的跨越科技公司，並透過跨越負責人李奇申主導，安排其他業者圍標、或聯合出標取得標案後，再從中抽佣或以假交易詐領貨款達4479萬元，台北地檢署7日將施和21名涉案業者起訴，法院晚間已裁定將施收押禁見。

先前外界僅知，施涉嫌利用經手7項移民署系統工程及入出國自動查驗系統標案機會，透過親友人頭收受廠商賄賂，但根據北檢公布的起訴書，施其實不只是單純索賄，早在2002年間，他就先後以妹婿、妻子名義投資、取得跨越科技和境外BVI公司的股份。

▲施明德利用經手入出國系統、臉部辨識軟體套建等標案機會，扶植自己投資的跨越科技公司參與圍標。(圖為資料照與本案無關／翻攝移民署網站)

2009年間，施轉任移民署移民資訊組組長，此時行政院核定總預算15億元的「入出國及移民資訊系統整合更新再造計畫」，施經手其中包括「整體規劃設計委外案」以及臉部辨識軟體套件等，多項上千萬元的相關標案。

而施為了扶植跨越科技，不斷將相關標案得規格洩漏給李奇申，讓李奇申可以自行，或找上下游同業合作，提前準備、測試相關系統，接著以多公司圍標、合作投標等方式取得標案，形同跨越科技1間公司就壟斷移民署的電腦系統標案。

此外，李奇申另外經營的龍雲數位公司為降低成本，以假合約偷用中國航天集團購買查驗閘門等設備報驗，因被發現違反禁用陸制設備而未完成驗收。

檢察官痛批施明德與特定廠商私相授受，造成移民署建置訊系統安全疑慮，影響全民利益，敗壞官箴，而業者李奇申依施指示，居間協調各同業備標、投標，還詐騙各公司得款超過4479萬元，依《貪污治罪條例》等罪起訴，並請求法官對施、李從重量刑。

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