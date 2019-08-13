「17隻鴨子亂闖菜園」害老鄰居挨告　一場誤會檢不起訴

▲桃園市黃姓父子因與鄰居飼養的17隻鴨子亂入菜園而與之鬧進警局。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓父子去年11月因隔鄰鴨子闖進自家菜園一事與盧姓鄰居對簿公堂，盧男事後控告黃姓父子涉嫌侵占與竊盜；黃姓父子喊冤，是盧姓鄰居的鴨子闖入自家菜園覓食，擔心鴨子吃了灑有農藥作物與亂踩菜園才暫時將鴨子圈離，本欲擇日歸還，絕無侵占與竊盜情事，檢方認為，難認黃姓父子有竊占或竊盜事實，13日偵結與不起訴處分。

桃園市大溪區69歲與36歲的一對黃姓父子，去年11月間發現盧姓鄰居飼養的17隻鴨子闖入自家菜園覓食，而將其暫時趕至菜園內，隔日盧姓鄰居發現鴨子居然被關在黃家菜園，推一輛手推車要把鴨子載回來，但黃姓父子不在家而作罷，手推車則暫時放在黃家菜園旁鴨寮，未料隔日再去看，手推車竟然又進了黃家菜園旁搭設鐵皮屋內，盧向黃姓父子理論提告侵占與竊盜罪嫌。



黃姓父子偵訊時供稱，因盧家的鴨子常常跑進他們家菜園覓食，因菜園才剛噴灑農藥，怕鴨子吃了農作可能會死掉才將鴨子趕至自家鴨寮，本想擇日歸還給盧，至於盧姓鄰居的手推車，則是暫時放在自家鐵皮屋，也想擇日一併歸還，並無侵占情事。



檢方認為，因盧男自稱自家鴨子曾跑進黃家菜園，事後黃家有把鴨子還給他情事，認定黃姓父子所言先驅趕至自家鴨寮再歸還說法不無道理，難認有竊盜或侵占之事實，應該是一場誤會，偵結予以不起訴處分。

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