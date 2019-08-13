館長開直播批他「垃圾、雜碎」　桃市議員詹江村赴警局開吉2人

▲桃園市議員詹江村不滿遭館長陳之漢開直播影射「垃圾、雜碎」，13日赴警方提告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對「館長」陳之漢12日開直播影射國民黨籍桃園市議員詹江村是「垃圾、雜碎」重批影射他，另外還控告網紅「打臉名嘴」，指稱他在桃園是靠黑白兩道擷取利益，詹江村13日下午到桃園警分局偵查隊針對此2人提告，提告前還開直播預告，認為此2人都以開直播方式重批他，已超過可受公評範疇，所以對此2人提告。

詹江村下午2點前往警方偵查隊提告，在製作筆錄前向媒體透露，是針對網紅「打臉名嘴」與「館長」陳之漢，詹江村指出，用影射的方式可以上Google頭版頭，只要是影射是讓大家知道在講你就成立，「館長」陳之漢在影射過程，在網路留言板聊天室直接暗示直接說我是「垃圾、雜碎」，13日的報紙也刊登了，這已超過可受公評範疇內，所以對他提告。

▲桃園市議員詹江村不滿遭館長陳之漢開直播影射「垃圾、雜碎」，13日赴警局提告前開直播預告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

至於另一名提吿對象則是網紅「打臉名嘴」，詹江村強調，這位網紅對他完全不認識，居然說他在桃園是靠黑白兩道的勢力擷取政治利益，靠黑白兩道的勢力在賺錢？桃園人都很清楚，從政以來以清白自居，「打臉名嘴」完全沒做任何根據指控，又透過網紅直播主平台對外散佈，其個人已達到人格污衊程度，所以到分局製作筆錄，對這兩位網紅提出告訴。

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