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直擊「韓式責任制」...兩天後韓國瑜終於回應：為什麼不看我幾點回家

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▲▼韓國瑜出席高雄市校長聯席會議。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市長韓國瑜首次對於「市長責任制」回應。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜遭到民眾爆料，12日高雄桃源區、那瑪夏區才宣布停班課，但他卻直到上午11點43分才從家裡出發跑公開行程，《ETtoday新聞雲》更獨家揭秘韓國瑜的「市長責任制」。對此，韓國瑜也回話了，他說「為什麼這些盯著我看的記者不看我幾點回家，應該要有一組人每天在我們家門口看我幾點下班，不管是我們打電話、聯絡事情或者看一些資料，在任何時間、任何空間、哪個地點，做這些事情通通是負全部責任」。

爆料民眾質疑，韓國瑜在結束南投拜廟之旅隔天的上班日(12日)，第一個公開行程之前並沒有前往鳳山行政中心來辦公，而都是在家裡，直到上午11點43分才從家裡出發跑公開行程，至於在做些什麼，韓國瑜面對媒體提問完全不回應。《ETtoday新聞雲》也獨家揭秘韓國瑜的「市長責任制」是怎麼上班，根據五天的上班時間觀察下來，韓國瑜經常性在當日第一個公開行程前半個小時到1個小時左右，才會匆匆離開左營住處，同時也會跟隨扈相約在路程當中的某一點來換搭公務車再一同跑公開行程。

▲▼韓國瑜出席高雄市校長聯席會議。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜出席高雄市校長聯席會議，這次還提早20分鐘到。（圖／記者洪正達攝）

對此，韓國瑜終於在兩天後做出回應，但他卻說「為什麼這些盯著我看的記者不看我幾點回家，應該要有一組人每天在我們家門口看我幾點下班，所以我覺得市長是全部責任制，不管是我們打電話、聯絡事情或者看一些資料，在任何時間、任何空間、哪個地點，做這些事情通通是負全部責任」。

韓國瑜更說「這些不管是狗仔也好，新聞媒體或有心人士也好，歡迎大家早上在我們家門口，盯著我上班，但是也花一點時間看我晚上幾點下班」。

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關鍵字：韓國瑜,市長責任制

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