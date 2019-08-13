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香港機場直擊／陸客被圍毆！驚動速龍小隊　警落單一度拔槍

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記者趙蔡州／綜合報導

香港反送中持續延燒，13日機場仍聚集大批示威者。稍早有示威者懷疑一名陸客疑似是公安，且疑似喬裝混入人群，氣得將人團團包圍、一度動粗，不讓醫護人員將對方送醫。稍早上百名警力抵達，將陸客送上救護車，過程中一度與示威者爆發衝突。

根據了解，一名自稱送機的男子13日晚間7時許被示威者懷疑身份，示威者還宣稱在他的包包找到大陸身份證件，他因此遭到現場上百名示威者包圍毆打、索帶綁手。陸客晚間8時許表示呼吸困難，但醫護人員到場後卻未能將他帶離；陸客晚間10時許昏迷倒地，醫護人員只能先將他扛上擔架、戴上氧氣罩。

▲▼示威者湧入香港機場，人數持續增加。（圖／路透）

▲示威者湧入香港機場的畫面。（圖／路透）

香港警方晚間10時許接獲機場管理局通報，出動上百名武裝警力前往機場協助陸客送醫。港警呼籲現場示威者不要阻礙護送行動，確保該名昏迷的旅客可以得到適當治療，他們強調這不是一個清場行動，目的只是為了讓旅客能安全離開及送醫。

數百名港警晚間10時30分許抵達機場展開護送任務，一度與現場的示威者發生衝突，有示威者朝警方投擲雜物、拿鐳射筆照射，陸客送上救護車後也有示威者嘗試追截，還有人轉而攻擊警車、砸破警車玻璃，現場警方也一度噴射辣椒水還擊，並且拘捕一名襲警男子。

此外，有一名警員在晚間11時許的撤離行動中，因為落單差一點被示威者圍毆，使得該名警員一度舉槍嚇退人群。

香港準軍事化的特遣防暴警察「速龍小隊」晚間11時許也趕到現場戒備。

【14日凌晨00:25更新】

機場有另一名男子因為持有內地護照，身上也被示威者搜出有「我愛警察（I LOVE 警察）」藍色T恤，因此遭眾人包圍、用索帶綁手。根據《香港01》稍早也確認該名男子是《環球時報》記者。

《環球時報》總編輯胡錫進14日凌晨也在twitter用英文指，他確認付國豪（遭索帶綁手的男子）是《環時》記者，前往香港的唯一任務只是採訪，並沒有其他的任務，呼籲示威者盡快放人，希望其他的西方記者也能幫忙救援。記者後續也已經被醫護人員救走脫困。

▼示威者懷疑一名陸客疑似是公安且喬裝混入人群。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼疑似陸客喬裝成示威者，被困在機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼疑似陸客喬裝成示威者，被困在機場。（圖／達志影像／美聯社）

警察掹槍片段

啱啱收到「警察掹槍」較完整片段，原來該警員衝入去對付一個女仔，其他人見到即刻一齊撲過去救返個女仔，嚇到個警察掹槍同腳軟

金水發佈於 2019年8月13日 星期二
ET快訊
快訊／百名港警衝入機場救陸客　一度拔槍、噴辣椒水驅離示威者
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關鍵字：香港,香港機場,離港航班

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