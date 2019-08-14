香港機管局「申請禁制令」獲准...禁止非法集會！機場恢復運作

▲13日下午開始，香港機場再度被示威者佔領。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

08：40更新

港媒報導，機場管理局確定已取得法庭臨時禁制令，將禁止任何人在香港國際機場非法集會。

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大批香港市民在12和13日晚間佔領機場，導致機場兩度關閉，中國《南華早報》報導指出，機管局已經委託資深律師余若海向高等法院申請禁制令，並且已獲得批准，阻止市民繼續佔領機場航廈。目前大部分示威者都已經離開機場，離境大廳恢復正常運作。

《南華早報》報導，目前不清楚禁制令的範圍以及實際如何執行，但技術上來說，一旦命令發布在機場的公共區域，就會即刻生效。《香港01》也報導，13日晚間9點半左右，余若海等數名律師突然現身法庭高院七樓，晚上10點左右曾開庭處理，但案情不公開。余若海約在10點半左右離開，其餘律師11點離開，但是並未發表任何意見。



程序上來說，如果遇到緊急狀況，需要法庭頒布緊急禁制令的話，即使在非辦公時間或假日，法庭也會臨時開庭處理。13日晚間再度有大批市民湧入香港機場，響應「以眼還眼」行動，機管局再次宣布，昨日午後到今天凌晨6點的航班全部取消。

經過一夜的混亂之後，機場在今天凌晨逐漸恢復運作，今天早上離港航班的預計出發時間大致回復正常，只有少數航班取消。目前出境大廳恢復正常，陸續有旅客前來辦理登機手續。

▼港警與市民昨日在機場發生多波衝突。（圖／路透社）