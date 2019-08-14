　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

香港機管局「申請禁制令」獲准...禁止非法集會！機場恢復運作

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼0813香港機場衝突。（圖／路透社）

▲13日下午開始，香港機場再度被示威者佔領。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

08：40更新

港媒報導，機場管理局確定已取得法庭臨時禁制令，將禁止任何人在香港國際機場非法集會。

07：35

大批香港市民在12和13日晚間佔領機場，導致機場兩度關閉，中國《南華早報》報導指出，機管局已經委託資深律師余若海向高等法院申請禁制令，並且已獲得批准，阻止市民繼續佔領機場航廈。目前大部分示威者都已經離開機場，離境大廳恢復正常運作。

《南華早報》報導，目前不清楚禁制令的範圍以及實際如何執行，但技術上來說，一旦命令發布在機場的公共區域，就會即刻生效。《香港01》也報導，13日晚間9點半左右，余若海等數名律師突然現身法庭高院七樓，晚上10點左右曾開庭處理，但案情不公開。余若海約在10點半左右離開，其餘律師11點離開，但是並未發表任何意見。

程序上來說，如果遇到緊急狀況，需要法庭頒布緊急禁制令的話，即使在非辦公時間或假日，法庭也會臨時開庭處理。13日晚間再度有大批市民湧入香港機場，響應「以眼還眼」行動，機管局再次宣布，昨日午後到今天凌晨6點的航班全部取消。

經過一夜的混亂之後，機場在今天凌晨逐漸恢復運作，今天早上離港航班的預計出發時間大致回復正常，只有少數航班取消。目前出境大廳恢復正常，陸續有旅客前來辦理登機手續。

▼港警與市民昨日在機場發生多波衝突。（圖／路透社）

▲▼0813香港機場衝突。（圖／路透社）

▲▼0813香港機場衝突。（圖／路透社）

ET快訊
門口被連停4天！名嘴氣炸「鐵棍亂舞」狂毆…車主滿身血超慘
瘋傳他中20億威力彩！捐2台賓士CLA抽獎　2萬網友留言卻慘

關鍵字：香港,逃犯條例,反送中,香港機場

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港機管局「申請禁制令」獲准...禁止非法集會！機場恢復運作

颱風天馬桶堵住　女作家嗆：10分鐘沒來幫忙就找人揍樓管

陸客被示威者囚機場...流血喊「支持港警」！環球時報證實是旗下記者

「年倒18萬家」陸飲料市場洗牌　海歸經驗＋健康風成新契機

Live／港警出動！護送陸客男爆衝突　速龍到場「1男子頭部流血」

快訊／百名港警衝入機場救陸客　一度拔槍、噴辣椒水驅離示威者

快訊／劉鶴與美方貿易代表通話：對9月徵稅進行交涉　雙方未來兩週會再通話！

影／「我打死你」！男子被提醒講電話小聲點...下秒暴怒飛踢

卓榮泰臉書發文談香港　國台辦反批民進黨不光彩

沒交機組人員資料禁入陸領空轉降日本？國泰：讓載客航班先回港

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

女走斑馬線遭撞飛！　老公怒打三寶駕駛　網挺：這轉彎車速也太可怕

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州

火箭少女101合唱百位觀眾《卡路里》　現場突出現283面鏡子...超震撼！

浪汪誤闖駕訓班！原地繞圈搖尾 教練近看鼻酸...「牠沒有眼睛」

容祖兒臨時CUE張信哲上台　 合唱《愛如潮水》...耳朵懷孕了!

吳宗憲為嗆網紅道歉：我錯了！　聽到連千毅下戰帖「我不知道這個人」

台南茶飲店隱藏餐點「小卷麵」　爆量30隻鋪好鋪滿！網：麵在哪

香港機管局「申請禁制令」獲准...禁止非法集會！機場恢復運作

颱風天馬桶堵住　女作家嗆：10分鐘沒來幫忙就找人揍樓管

陸客被示威者囚機場...流血喊「支持港警」！環球時報證實是旗下記者

「年倒18萬家」陸飲料市場洗牌　海歸經驗＋健康風成新契機

Live／港警出動！護送陸客男爆衝突　速龍到場「1男子頭部流血」

快訊／百名港警衝入機場救陸客　一度拔槍、噴辣椒水驅離示威者

快訊／劉鶴與美方貿易代表通話：對9月徵稅進行交涉　雙方未來兩週會再通話！

影／「我打死你」！男子被提醒講電話小聲點...下秒暴怒飛踢

卓榮泰臉書發文談香港　國台辦反批民進黨不光彩

沒交機組人員資料禁入陸領空轉降日本？國泰：讓載客航班先回港

好膽你就來！高市事故宅「應景」接連求售　單價不到10萬就能有

蔬果先洗or先切？一做錯農藥吃下肚…專家「無毒洗菜3步」曝光了

不識字「9億貴婦」起底！「非法第四台」興家　　財團併購發大財

「南強工商」街舞團攻日！揹國旗爭「最強中學生」獎盃

民眾黨「tpp」網域被專利蟑螂搶走？原來是柯營自己人買的

時代力量退黨潮　游淑慧：和揭露私菸案的凶手切割

美股道瓊指數上漲逾372點　帶動台指期開盤揚升114點

辛辛那提女網／首輪擊退大陸一姐王薔　謝淑薇對戰3連勝晉級

台中摩鐵過夜連換3間房…夫妻詭遇「床單飄」　他離開後曝：半夜關門被人拉

香港機管局「申請禁制令」獲准...禁止非法集會！機場恢復運作

20歲萌妹被男友「割喉放血」慘死！ 兇嫌淡定步行24min自首

大陸熱門新聞

即／百名港警衝入機場救援陸客

4歲男童「失蹤→慘死」20mi..

17歲網紅爆劈腿乾爹們！不雅照..

Live／港警護送陸客男　速龍..

22歲正妹28樓墜下身亡　家屬..

颱風天馬桶堵住　女作家逼10分..

13歲少女與母親爭吵...從酒..

陸客被囚機場！證實是環球時報記..

逛漫展發現老闆秘密　結局悲劇了

沒交機組人員資料禁入陸領空？國..

影／男子被提醒講電話小聲點....

2男開車狂偷9狗　等養肥了再吃

快訊／劉鶴與美方貿易代表通話：..

澳遊客：香港是中國的　示威者氣..

更多熱門

相關新聞

陸客被囚機場！證實是環球時報記者

13日晚間有大批示威者聚集香港機場，其中一名陸客被質疑是公安喬裝混入人群，遭港人群起包圍，一度被索帶綁手，《環球時報》總編輯胡錫進14日淩晨也在推特發文證實，該男是環球時報記者付國豪，指示前往香港採訪。他也推文譴責所有針對媒體工作者的暴力行為。

Live／港警護送陸客男　速龍到場

即／百名港警衝入機場救援陸客

聯合國：港警違規射催淚彈　促請港府調查

卓榮泰談香港　國台辦回應

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

館長宣布參選2020！網嚇傻：總統好

瘋傳他中20億捐 賓士抽獎！2萬網友留言慘了

洪慈庸退黨　周偉航：投票輸就跑

開進地下道！5歲女兒突安靜…一開口　媽驚嚇指數破百

汪搶走床位超爽　媽一掀被超傻眼

不識字貴婦9億存款遭盜用　反被銀行求償7億　

騎士遭輾死心臟噴飛！掉路上還在跳

獨／黃國昌棄選區域立委　時力大崩解

愛犬池塘玩球　30分鐘尿失禁腦死

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

子瑜「眉毛被畫壞」網一看崩潰：真的不適合

冤魂請「黑令旗」索命　兇手遭火車輾過慘死

即／百名港警衝入機場救援陸客

23歲清純女星出櫃認愛！甜吻女友放閃

辣模裸穿緊身背心　「胸前2點穿環」全看光

更多

最夯影音

更多

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

女走斑馬線遭撞飛！　老公怒打三寶駕駛　網挺：這轉彎車速也太可怕

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面