突開車門害騎士慘死！台中交警授「安全5步驟」籲：拒當機車殺手

▲台中今年1月至6月，因駕駛開啟車門不當而肇事共發生247件、造成275人受傷。（圖／台中市交通警察大隊提供）

記者陳玉／台中報導

拒當機車殺手！台中26歲蔡姓女騎士9日因路旁轎車突然開車門，害她連撞3車遭輾身亡，據統計，台中市今年1月至6月，因駕駛開啟車門不當而肇事共發生247件、造成275人受傷；台中市交通警察大隊表示，此情況通常是違規停車行為在先，不當開啟車門行為在後，造成後方機車騎士碰撞或閃避不及而摔車，甚至遭到後方車輛輾斃，期望用路人遵守「安全5步驟」，保障他人行車安全。

交警大隊長林沐弘表示，開關車門應遵守「安全5步驟」：1、查看下車側邊照後鏡，2、轉身擺頭向後看，3、確認安全無人車，4、反手（內側手）微開車門至可下車的間隙，5、探頭確認安全後儘速下車並關車門。

▲▼台中26歲蔡姓女騎士，9日因駕駛不當開車門而撞上，害她連撞3車遭輾身亡。（圖／東森新聞）

經統計，今年1月至6月因開啟車門不當而肇事共發生247件、造成275人受傷，不少駕駛、乘客因未「多看一眼」來車，直接打開車門就成為「機車殺手」，依《道交條例》第56條之1規定，汽車駕駛人臨時停車或停車時，駕駛人或乘客未依規定開關車門因而肇事者，可處駕駛人新台幣1200元至3600元罰鍰。

林沐弘同時也呼籲，駕駛人及乘客上下車時，反手開車門，確認無人、車後，門先開啟約15公分，再次確認後才開啟車門；騎士行駛時，如路邊有車輛停放，應儘量與路旁車輛保持 1個車門以上的安全間隔；計程車駕駛停車時，應遵守臨時停車路段規定（如緊靠路邊等），並提醒下車乘客留意後方來車或行人。