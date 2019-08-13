三星Note10+相機評測獲史上最高分！前後鏡頭皆奪冠

▲國外相機評測權威 DxOMark 發布三星 Galaxy Note10+ 5G 版本的相機評測。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合報導

國外相機評測權威 DxOMark 周一（12日）發布三星 Galaxy Note10+ 5G 版本的相機評測，後置鏡頭總分 113 分，超越華為 P30 Pro 成為該網站手機成像綜合質量第一，前鏡頭也以 99 分超越擁有翻轉鏡頭的 ASUS ZenFone 6，同樣稱冠該網站自拍排行。

三星 Galaxy Note10+ 5G 擁有 6.8 吋 AMOLED 螢幕，解析度為 1440 x 3040（495 ppi）。DxOMark測試的機款搭載三星自家 Exynos 9825 高階晶片，並配備 12GB RAM，可以處理繁重的工作負載。該機款備配有後 3 前 1 的 4 鏡頭配置，並多加一顆飛時測距（Time of Flight，ToF）感測鏡頭，後置鏡頭部分分別為 26mm 主鏡頭、13mm 超廣角鏡、52mm 遠距鏡頭。

▼三星 Galaxy Note10+ 5G 後置鏡頭得分。（圖／取自DxOMark）

Galaxy Note10+ 5G 的相機與影片錄影綜合評測成績為 113 分，刷新了該網站排行。這意味著無論是拍攝照片或影片，使用 Galaxy Note10+ 5G 都可獲得出色的效果，雖然其得分與三星 Galaxy S10 5G 大致相似，但 Note10+ 演算法的細微調整，仍是超越 S10。

▼三星 Galaxy Note10+ 5G 前置鏡頭得分。（圖／取自DxOMark）

Galaxy Note10+ 5G 在靜態照片拍攝的成績為 118 分，僅次於華為P30 Pro。根據 DxOMark 的評測報告，在一系列不同照明條件下，該機款曝光一致且準確，效果極佳。而在非常明亮或高對比度的條件下拍攝時，該機款具備非常寬的動態範圍，亮部與陰影細節都得到很好的保留。影音方面，Galaxy Note10+ 5G 則獲得 101 分，成為該網站迄今為止動態影片項目的最高分。影片曝光在幾乎所有條件下都是準確的，且具有相當寬的動態範圍，可確保在明亮或高對比度條件下拍攝影片時的亮部細節，自動對焦也是快速準確，具有良好的對象追蹤功能。

隨著中階機款及更便宜的旗艦機款的相機性能不斷提升，三星也勢必得提高其高階設備的圖像質量。受惠於軟硬體整合的核心技術加持，包括效能更好的處理器、更大光圈的望遠鏡頭及更先進的演算法，三星 Galaxy Note10+ 5G 獲得了更加精進的突破性提升。