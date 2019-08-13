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Note 10台灣售價公佈　最低31,900元起、8/23正式上市

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▲▼三星Note 10記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲三星Note 10系列手機將於8/23開賣，售價31,900元起。（圖／記者季相儒攝）

記者邱倢芯／台北報導

繼上週三星電子在紐約布魯克林發表最新旗艦手機Note 10與Note 10+後，隨即於今（13）日在台灣舉行上市記者會公布銷售資訊，Note 10將在台灣推出星環銀與星環白選擇，售價為31,900元；而Note 10+則是將推出星環銀、白、黑、藍等四種顏色選擇，12GB+256GB版本建議售價為36,900元，而頂規版本的Note 10+（12GB+512GB，僅有星環藍選擇）售價則為39,900元。

Note 10與Note 10+兩款手機都將於8./23正式上市，並且於8/15中午12:00起，至8/21晚上23:59止，開放預購登記。

▼Note 10與Note 10+兩款手機於8/15中午12:00起，至8/21晚上23:59止，開放預購登記。（圖／記者季相儒攝）▲▼三星Note 10記者會。（圖／記者季相儒攝）

消費者若是在三星體驗館、三星智慧館預購Note 10系列手機，可享有舊換新最高折抵32,000元、指定原廠配件購物金2,000元，且上網登錄再送JBL真無限藍牙耳機（售價4,990元）、無限閃充充電座（售價2,590元）等優惠，若購買的是Note 10+手機，上網登錄加碼送45W快充旅充組（售價為1,590元）。另外，在三星體驗館、三星智慧館預購Note 10系列手機，還可享有免費延長保固一年，以及螢幕意外損失補償及指定銀行優惠等好康。

而消費者若是在三星商城預購Note 10系列手機，則將獲得上網登錄再送JBL真無限藍牙耳機、無限閃充充電座等優惠，若購買的是Note 10+手機，上網登錄加碼送45W快充旅充組。且也將可獲得指定原廠配件購物金2,000元、舊換新最高折抵32,000元、免費延長保固一年，以及獨家一年期行動裝置保險（需登錄）、三星商城專屬銀行優惠。8/15前100名結帳完成的消費者，限量加碼送無限閃充充電座（雙座充）。

為了8/23開賣，台灣三星將於三星微風南山旗艦體驗館舉辦排隊取貨活動，前600名即可獲得郵政禮券4,000元；三星體驗館三創門市排隊取貨活動前200名可獲得郵政禮券2,000元；以及指定三星體驗館及三星快閃門市排隊取貨，各門市前100名則將獲得指定禮券2,000元；而若是於三星智慧館排隊取貨，各門市前50名即可獲得郵政禮券2,000元。

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關鍵字：Note 10,Note 10+,三星

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