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邱顯智閃辭黨主席　徐永明：「慰留」會是黨內大方向

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▲▼“最低工資要立法、基本工資要調漲”記者會 時代力量徐永明、立委參選人林佳瑋。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量黨團總召徐永明。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量黨主席邱顯智12日宣布，要為連日的紛擾負起政治責任，辭去黨主席一職，震撼各界。時代力量立院黨團總召徐永明13日表示，黨中央今天中午將召開決策委員會，他相信「慰留」會是今天的主軸，黨內都會希望邱顯智能夠留下來領導大家，他相信主席昨天的動作會使黨內的團結意識更強烈。

徐永明表示，昨天邱顯智突然宣布辭職黨內都蠻驚訝的，包含他在內的五位決策委員也聯合發表聲明希望能慰留、讓主席留下來繼續領導大家。至於今天中午黨內即將召開決策委員會，他相信「慰留」會是今天的主軸，黨內都會希望邱顯智能夠留下來領導大家，他相信主席昨天的動作會使黨內的團結意識更強烈。

邱顯智在宣布辭去黨魁後，隨即在臉書上發表全文聲明，強調自己辭黨主席的主要原因有兩個，包括立委林昶佐退黨，以及立委高潞・以用的事件，但如果黨有需要，他還是願意披上戰袍，為時代力量到艱困選區來奮戰。

對此，徐永明認為，主要是因為邱顯智對自己的期待很高，但黨內皆認為他不應該單獨負起這樣的責任，因此希望今天的決策委員會大家能有共同的態度，就是這些壓力應該是大家要一起承擔，而不是由主席單獨面對。

此外，外界也關心若邱顯智堅決辭去黨魁一職，將由誰接任代理主席？徐永明則強調，今天的決策委員會「慰留」將會是主軸，「不要說改選，可能連代理都不會討論到」，因為主席是決策委員會互推產生的，所以今天也會有一番決策委員的表態，希望主席可以繼續留任。他也希望邱顯智能夠承受壓力，相信黨內大家對他的支持可以讓他繼續承擔這個位置。

被問及是否願意承擔黨主席角色時，徐永明則說，他現在還是黨團總召，工作份量非常多，他認為黨應該有一定的分工，也不希望會落到這個情況，再次強調還是會以「慰留」的大方向為主，但如果真的走到這一步，其實決策委員會內人才濟濟，「我相信如果最後需要有人出來承擔，選項是相當多的」。

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