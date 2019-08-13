影／「我打死你」！男子被提醒講電話小聲點...下秒暴怒飛踢

記者邱茀濱／綜合報導

湖北武漢近日一名女子搭乘地鐵時，好心提醒一名男子放輕聲量講電話，不料下秒竟遭對方暴打，還被「踹」了一腳。目前，經警方調查，男子有精神疾病史，並稱已聯絡他的家人，準備將他送醫治療。

▲男子被提醒講電話小聲點，直接暴怒。（合成圖／翻攝沸點視頻截圖，下同）

曝光的影片顯示，當時男子正在講電話，而一旁穿著黑色帽T的女子好心提醒他放輕聲量，下秒直接暴怒，抬起左腳就朝女子腰部「踹」了一腳，並揚言「我打死你」，後來就衝上前用手拍打女子的頭部，最後就兩方互罵。而女子並沒有還手，只有一邊後退，一邊說「你有病吧」。

男子暴力的舉動，也讓一旁的乘客嚇到立刻換到別的位置。不過，武漢地鐵公安官方微博也在12日晚間表示，今天武漢地鐵2號車廂內，一名男子在電話中與人大聲爭執，被一旁女乘客提醒後，下秒直接對她拳打腳踢，後來就被周圍乘客「扭送」到警務室了。經警方調查，男子有精神疾病史，並稱聯繫上他的家人，準備將他送醫治療。

消息曝光後，網友紛紛大罵「這男的太囂張了，有人組團一塊去打他嗎」、「抓起來！太沒素質了」、「每次看到這種事就氣憤」；但還是很多人認為不能因為精神病就不處罰，「現在都一句有神精病就啥事都沒有了」、「精神病就可以為所欲為」、「精神病是卑鄙者的通行證」。

▲警方調查，打人的男子有精神病史。（圖／翻攝微博／武漢地鐵公安）