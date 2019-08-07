影／癡漢跟進電梯「伸豬手」！　襯衫男「遭摸下體」秒暴怒...揮拳後1.7萬飛了

記者洪珮瑄／綜合報導

廣東省深圳市一名王姓男子近日在下班回家的路途中，被一名陌生男子跟蹤進入電梯，對方甚至步步逼進，伸出「鹹豬手」碰觸他的下體。事後，王男當場暴怒，伸手揍了對方一拳，沒想到最後卻被判賠4000元（台幣約1.78萬元），讓他感到相當委屈。

▲王男被騷擾感到不舒服，隨後揍了對方一拳，沒想到最後結局竟是賠錢。（圖／翻攝自《看看新聞》，下同）

綜合陸媒報導，當天晚上，剛下班的王男正準備回家，不過，在深圳北地鐵站轉車時，卻被一名男子跟蹤。陌生男在地鐵站裡，一路跟隨王男到電梯裡，隨後便藉機貼近王男，並且悄悄揮手觸碰對方下體。由於當時電梯裡乘客多、空間擁擠，王男還以為對方不是故意的，但事後才發覺事態不對。

▲陌生男在地鐵站裡不斷跟蹤王男。

王先生表示，「進電梯之前，我正對著電梯門口站著，之後就突然感覺到有一隻手在我的前面揮著，該名陌生男側對著我，手已碰到了我的下體，所以我就往後退了一點，結果他也跟著靠過來。」

事後進了電梯，王男就故意站到角落，殊不知陌生男也往同方向靠進，藉著乘客眾多時下手。王男提到，「在電梯裡，我一隻手撐著牆壁，另一隻手在玩手機，結果那個人就往我腋下這邊擠了過來，隨後我下意識往另一邊躲，直到出站的那一刻，他手直接揮過來碰我的敏感部位。」

▲王男不滿表示，該名陌生男碰觸他的敏感部位。

不斷感到被騷擾的王男當場暴怒，直接往陌生男的臉部揮了一拳，導致對方耳部刮傷。事後，警方便趕到現場將兩人帶回警局，並且進行調解。據悉，當時陌生男始終不承認自己有騷擾行為。

由於電梯間內的監視器畫面不清楚，警方最後認為證據不足，無法確定遭到性騷擾。事後，經過調解，王男需賠償4000元（台幣約1.78萬元）給該名名陌生男當作為醫藥費。