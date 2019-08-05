「三罷」重挫香港經濟！　中聯辦7日將召人大政協「傳達北京意識」

▲香港示威遊行升級，防暴警察抵達現場準備清場。（（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港《逃犯條例》發爭議時續延燒，近3天內就多達6個遊行活動，而今（5）日更發起「三罷」（罷工、罷課、罷市）及「地鐵不合作運動」，讓香港經濟大受影響。據悉，中聯辦緊急通知200多名港區人大、政協，並且於周三（8/7）北上深圳「座談」，藉此傳達北京意念。

香港民眾5日發起罷工、罷課、罷市，造成社會運作癱瘓，不僅航空業受到影響，甚至還有示威者湧入多個地鐵站堵車門、按緊急鈕等，妨礙地鐵運行。據港媒報導，有消息指出，有港區人大代表收到中聯辦的臨時通知，預計要在本周三早上到深圳開會。

▲▼香港8/5罷工，示威者堵住地鐵車門。（圖／路透）

據《香港01》報導指出，過去中聯辦要下達「意旨」時，就會召人大政協到西環大樓見面，而這次的「座談」大陸國務院港澳事務辦公室也將參與。不過，由於這次的通知太過臨時，據悉有部分人因為公務無法參與。

香港反對《逃犯條例》遊行近日越演越烈，消息人士指出，估計港澳辦、中聯辦急召人大、政協見面，是為了就現在的局勢傳達北京思想，「其中設立獨立調查委員會問題，建制陣營內部有不同聲音，北京可能會表明態度，據傳聞，港澳辦主任張曉明和中聯辦主任王志民都會出席，但官方尚未證實。」

據了解，從《逃犯條例》風波爆發以來，中聯辦已約見港區人大、政協委員至少2次。一次是在5月17日，中央政府支持特區政府修訂《逃犯條例》；而另一次是在6月16日，就暫緩《逃犯條例》修例作講解，呼籲將會支持特首林鄭月娥的決定，幫助特區政府依法施政。