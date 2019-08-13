人民幣跌破7元大關　中華經濟研究院呂忠達：建議純投資者淨空或降低

記者張乃文／台北報導

中美貿易戰已開打一年多，近期更衍伸至「貨幣戰」，美方以提高關稅壓制中國大陸，但中方反以人民幣貶值對抗美國，日前人民幣兌美元匯率也正式貶破7元大關。中經院顧問呂忠達在ETtoday新聞雲節目《慧眼看天下》中表示，貨幣戰首當其衝就是人民幣，因此他認為，除非是在中國大陸求學、經商或置產外，純粹投資的人，否則建議淨空、或把人民幣的部分降低。

呂忠達為美國羅徹斯特大學（University of Rochester）企業管理碩士（MBA），主修財務金融與服務業行銷，擅長從國際政經趨勢看投資，目前是中華經濟研究院的顧問。

呂忠達認為，中國人民銀行行長易綱6月初就曾說，「人民幣是個靈活運用的工具，是個促進內地經營成長的重要穩定筏」，而美國財政部長史蒂芬梅努欽則回應，中方要控制幣值穩定，否則美方會視為惡意貶值，由此可看出，「貨幣戰6月初就開始」的端倪。

他也指出，整體而言，從關稅戰、貿易戰到對華為掀起的科技戰，而現在已經進入「貨幣戰」，7這個數字不是真正的重點，應該放在「速度」，7跌破的後面到底是多深、多快的速度？

呂忠達提到，初步而言，「7.05應該是我們看得到的底」若沒辦法有底的預期，中國大陸本身及所有外資等通通都會撤了，大家會認為，「因為你是被打擊的那方」，便造成資金全面外逃。

呂忠達分析，北京是以一種「你課我關稅，我略貶來抗衡你的關稅壓力」，因此現在要看的是「關稅到底是玩真的還是玩假的」，若是玩假的，只是談判籌碼，這問題就不大，但假設是玩真的，如果97%都課了、中方也反制，「馬上要面臨物價飛揚」且會變成「升息」的情況。

對於節目主持人黃寶慧關切這場「貨幣戰」對於投資者與台商的影響，呂忠達也表示，以現在的景氣往下走要升息一定是系統性的風險，因為大的成本借貸成本開始墊高的時候，也面臨景氣開始往下走的困境。

這場已經開打的「貨幣戰」，呂忠達建議，因為貨幣戰首當其衝就是人民幣，除非是在中國大陸求學、經商或置產外，純粹投資的人，在中美貿易問題還很混沌之時，將這部位淨空、或把人民幣的部分降低，「因為現在持有人民幣等於是直接面對中美貿易戰的肅殺氛圍」。