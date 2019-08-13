台南二仁溪暴漲！黑色轎車滅頂沖走　高雄警消尋獲「車裡沒人」

記者洪正達、莊智勝／高雄報導

今（13日）南台灣降下豪大雨，台南市一輛黑色轎車上午11時許不慎遭到暴漲的二仁溪溪水滅頂、沖走，台南大潭所警方獲報後急忙動員搜尋，並通知高雄市警察局尋找。直到中午12時許，高雄警方才終於在阿蓮區石安橋、通往台南歸仁的便道處尋獲該輛轎車，但第一時間並未在車內發現車主；經警消緊急聯繫後，發現車主安全無虞，並未受困車中。

▲轎車遭二仁溪溪水滅頂、沖走，警消在高雄阿蓮區石安橋處尋獲。（圖／記者洪正達攝）

▲黑色自小客深陷泥水中，幾乎已經滅頂。（圖／東森新聞）