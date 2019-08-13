「對，我名譽冷感！」博恩脫口秀挨網友罵沒差　笑回：就改進下一集

記者黃可昀／綜合報導

罵人不僅涉及到刑法的公然侮辱罪與民法的損害賠償，還有憲法的基本權。知名網紅曾博恩為了提倡公然侮辱罪除罪化，曾刻意「以身試法」，希望能用有罪的判決結果向大法官申請釋憲，因為他認為自己是「言論自由派，名譽一點都不重要」，如果自己私底下被人用髒話或侵略性字眼辱罵，其實「完全無所謂，一點傷害都沒有」，更不可能會去提告。

博恩日前在節目《行動法庭》中表示，大學曾在籃球場和其他人有過不愉快，當時他碎念了一句「你不要鬧了」，沒想到竟被對方告公然侮辱罪，雖然最後是不起訴處分，但是他認為一句無心的話，竟然要動用警察機關、司法機關等等，自己也要到法院跑完整個訴訟流程，實在是讓他感到「不可思議」。

▲博恩認為，名譽對他來說完全不重要。



於是他開始思考，公權力真的有必要介入罵人事件嗎？他也表示自己「名譽冷感」，即使自己的脫口秀開播後時常被網友罵，他仍不痛不癢，因為如果網友罵的內容是真實的，那麼「我應該要改進下一集節目內容」，而不是花時間生氣或難過，如果網友罵得不真實，那自己更不需要放心上。

此外，《行動法庭》還邀請到網紅律師黃靖芸分享「罵人價目表」，但其實不是只要罵對方不雅字眼就一定會賠錢，要構成公然侮辱罪必須符合兩項條件，一是符合主觀的侮辱故意，二是客觀的足以侵害他人名譽，法官也會依據當事者身分與事件脈絡來做出審判。