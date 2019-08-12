博恩、呱吉、視網膜「接連被打」　人渣文本曝關鍵：都是不分區立委人選

▲視網膜,呱吉,博恩。（圖／翻攝自臉書「眼球中央電視台」記者李毓康攝／翻攝自臉書／Stand up, Brian！ 博恩站起來！／記者張靖榕製圖）

記者張靖榕／綜合報導

主持《博恩夜夜秀》大紅的曾博恩，日前在封閉測試環境中以「地獄梗」開鄭南榕玩笑，引發各方怒火及爭論，最後道歉並辭去主持人身分。無獨有偶，年輕人熟知的無黨籍台北市議員「呱吉」邱威傑和「視網膜」陳子見，也接連被點名「立場有問題」；對此，輔大助理教授、時力黨員「人渣文本」周偉航指出，3人受到輿論抨擊，可能和不分區立委名單有關。

《博恩夜夜秀》的設定及安排與美國脫口秀節目相仿，博恩則是致力於將美式幽默引進台灣的知名人物之一。脫口秀藝人表演前習慣先在聚會或小型表演上試水溫，之後再修改為正式表演內容；日前博恩在一處私人聚會上測試「地獄梗」，開了台灣民主先聲、引火自焚而亡的鄭南榕的玩笑，不料內容被人流出，隨即引發各界正反熱議。

近期政治熱門話題還有台灣連鎖手搖飲料店的「表態風波」，部分網友翻出呱吉以前的影片，認為他的立場不夠挺台灣；在臉書上創設「眼球中央電視台」粉絲專頁，常播出揶揄政治內容影片的視網膜，則被網友指控是參加統戰團後反反串，其實根本就是假裝獨派的「中共同路人」。

對於博恩、呱吉和視網膜接連「被打」，周偉航11日晚間在臉書專頁「特急件小周的人渣文本」指出，「很多人在討論這背後有什麼陰謀，向什麼老共要撕裂台派的陰謀等等的。」他說，上次聽到綠營人士講到博恩，因為對方講的是全名曾博恩，還讓他搜尋了一下才知道原來是《夜夜秀》的博恩，「至於為什麼會講到曾博恩嘛，不知道各位有沒有發現，這幾位都是可能被邀請列入不分區的人選。雖然他們或許根本就沒意識到這件事，但說不定有人會很不咖勳哩。」