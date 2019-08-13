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把曾博恩往死裡打…私密空間「調侃自焚」被爆出　「行為違反鄭南榕核心價值」

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▲曾博恩因鄭南榕玩笑退出主主持。（圖／翻攝自臉書／Stand up, Brian！ 博恩站起來！）

記者葉國吏／綜合報導

主持《博恩夜夜秀》大紅的曾博恩，日前在封閉測試環境中以「地獄梗」開鄭南榕玩笑，引發各方怒火及爭論，最後道歉並辭去主持人身分。YouTuber鬼才阿水對此事件提出見解，認為曾博恩開鄭難榕玩笑確實不恰當，但爆料者的心態可議「討厭他不需要理由，只需要他比我優秀與獲得更好的成就即可。」

▲▼鬼才阿水談論曾博恩事件。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲鬼才阿水談論曾博恩事件。（圖／翻攝Facebook／鬼才阿水）

鬼才阿水發文指出，曾博恩是在一個私密空間開鄭南榕玩笑，觀眾應該要有默契不該把內容對外公開，「即使內容不洽當，也應該在表演當下立即提出回饋」而不是結束後在網路把這件事情放大。

鬼才阿水：「這位觀眾在違反了表演默契，不公開的原則時，就是一種將惡放大的行為。」他認為以現今網路就是自媒體的生態來說，或許單純覺得曾博恩的「鄭南榕笑話」不恰當，但當你把這件事情貼在網路擴散出去，的確就是有擴散出去的效益，有棒打出頭鳥的意念。

▲曾博恩宣布退出《博恩夜夜秀》。（圖／翻攝自臉書／Stand up, Brian！ 博恩站起來！）

鬼才阿水反問爆料者「PO出訊息時是否有自我優越感？」，或許爆料者想藉由這次事件還教導曾博恩如何做人，但爆料者的行為也違反鄭南榕所追求的核心價值「自我審查」。當事件在網路上發酵，許多網友加入罵聲，原因很簡單「討厭他不需要理由，只需要他比我優秀與獲得更好的成就即可。」更會利用此機會宣洩憤怒、把曾博恩往死裡打。

鬼才阿水：「有聲量有影響力的人，就註定有一群人想著把你踢下去。」他反問那些攻擊曾博恩的人「相信都很支持鄭南榕的行為與論點」，但是你們卻正在做鄭南榕最痛很的事情。「也難怪許多網紅與表演者都在走紅後擁有心理上的疾病，明明甚麼也沒做，你卻突然增加了大量的敵人，只因為你成功了。」

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關鍵字：鄭南榕,曾博恩,鬼才阿水

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