LINE電腦版限定　文字加料就有「外框」、「粗斜體」、「紅字」

▲LINE電腦版有隱藏功能。（圖／翻攝LINE官網）

記者姚惠茹／台北報導

通訊軟體LINE不僅成為台灣人智慧手機中必備APP，甚至上班第一件事就是率先登錄LINE電腦版，方便溝通工作相關事務，不過看膩一成不變的文字沒關係，其實LINE電腦版有隱藏功能，只要在文字前後加點「符號」，就能讓文字變成粗體 、斜體，甚至有外框，還可以變紅字。

「粗體文字」：如果有特別想要強調的語氣或是一段話，就可以把文字變成粗體，只要在文字前後加上米字鍵「＊」，並在前後加上空白鍵就可以出現「粗體文字」。

▲記得＊前後都要空格才能打出「粗體文字」。（圖／翻攝LINE）

「斜體文字」：當你打出一連串的文字，卻又想要強調某段話，不妨試試看斜體文字，只要在文字前後加上底線「_」，並在前後加上空白鍵就可以出現「斜體文字」。

▲『斜體文字」就是打出底線「＿ 」。（圖／翻攝LINE）

「紅色文字」：粗體、斜體還是被已讀不回，這時候只能放大絕招，試試看把文字變紅色，只要在文字前後加上重音符號「`」，並在前後加上空白鍵就可以出現「紅色文字」。

▲紅色文字就是大絕招，快試試看就知道。（圖／翻攝LINE）

「文字外框」：當有大事要宣布的時候，幫文字加個框都不為過，或是要提醒同事「老闆在你後面」，請在文字前後加上三個重音符號「```」，並在前後加上空白鍵就可以出現「文字外框」。

▲記得「文字外框」要三個重音符號。（圖／翻攝LINE）