更新／搭機注意！香港機場12日「全部航班取消」　最新航班異動懶人包

記者賴文萱／台北報導

香港網友號召，今（12）日下午1時於機場發起「警察還眼」集會，聲援昨日眼睛受傷的女示威者，機場客廳大廳被黑衣人士擠爆，機場運作受到嚴重影響。香港機場管理局3時50分表示，除已完成航班登機程序的離港航班，以及正前往香港的抵港航班之外，其餘今所有航班已全部取消。國泰航空也表示，今天所有離港航班已取消，即時生效。

▲▼香港機場今日航班全部取消，旅客排隊到資訊站尋求協助。（圖／讀者提供）

請繼續往下閱讀...

香港機場最新的飛航公告，即刻起，預計至8月13日0000世界標準時間（台港時間13日上午0800）止，暫停亞洲國家出發至香港航班，已起飛航班將被轉降。受到此狀況影響，已經入境的旅客排隊到資訊站尋求協助，但在管制區內的民眾目前都很平和。

國泰航空表示，國泰及國泰港龍以或香港機場管理局通知，由於香港國際機場正舉行公眾集會，所有於今天（2019年8月12日，星期一）的離港航班已取消，即時生效。國泰建議，乘客延遲非必要行程並不要前往機場，所有即將搭乘航班的乘客，應在前往機場前先查看航班狀況。

各航空公司航班異動更新時間：2019/08/12 17:20

國泰航空

CX472以後，1545香港起飛往台北取消

CX467，1520以後台北往香港取消

12日共計影響航班，台北-香港9班，香港-台北8班，高雄-香港2班，香港-高雄1班。



長榮航空

因受到香港國際機場運作異常影響，長榮航空今、明(12、13)日往返香港之航班異動如下：

8月12日

桃園-香港BR871、BR857、BR809、BR827取消。

香港-桃園BR872、BR858、BR810取消。



8月13日

桃園-香港BR891、BR851、BR867取消。

香港-桃園BR828、BR892、BR852、BR868取消。

上述班機取消預計受到影響旅客約兩千人，最新航班異動訊息，敬請旅客至長榮航空官網 www.evaair.com 或EVA Mobile APP查詢。

▲香港機場「警察還眼」集會，聲援受傷少女。（圖／路透社）

綜合港媒報導，現在前往香港機場的交通壅塞、巴士大排長龍，停車場也已爆滿。機管局呼籲，旅客在出發前往機場前，可透過機場網頁或「我的航班」APP，了解最新航班動態，亦可留意航空公司有關航班的最新消息。不是今天航班的旅客，盡量避免前往機場。

人潮從12日中午開始逐漸在機場聚集，許多人士在眼睛上綁著白布條，或是以紗布矇住右眼，表達對眼睛受傷少女的支持，並且要求政府回應「五大訴求」。有集會人士於下午3時許突破機管局所設立的封鎖線，走到離境大堂登機櫃位內的禁區，並高喊「還眼」口號，有商店落下閘門提早關門。至下午約3時半，有機場工作人員表示，現在所有旅客已不可進入禁區。