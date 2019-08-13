香港機場今晨重開！華航將放大機型派飛　13日最新「航班異動」懶人包

記者賴文萱／台北報導

香港機場從12日下午開始被佔領，造成機場癱瘓，午後所有航班全面取消。香港機管局13日表示，早上6點開始已經實施重新編配，陸續回復航班升降。目前機場已經重開，但仍有多個航班受到影響，機管局提醒，旅客出發前務必先上網查詢班機狀態。

華航表示，待香港機場恢復運作後，將部分航班放大機型派飛，以協助旅運需求，並提醒近期前往香港的旅客，隨時注意華航網站航班異動資訊。

桃園國際機場表示，今（13）日受香港國際機場昨天暫停營運後續影響，預估受影響航班數目如下：客機部分，出境16架次，入境15架次；貨機部分，出境4架次。全部受影響客貨機總計35架次。

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▲香港機場13日早上已經重新開放，但仍有多個航班受到影響取消。（圖／路透）

各航空公司航班異動更新時間：2019/08/13 09:04

國泰航空

國泰航空及國泰港龍航空宣佈，8月13日往來台灣-香港航班取消如下：

台北-香港

CX463/403/469/495/445/467/

443/473/KA485/KA483

香港-台北

CX494/474/406/400/430/472/KA486/KA482

高雄-香港

KA451/453/443/437/457/455

香港-高雄

KA430/432/442/436/454/456

台中-香港

KA490

香港-台中

KA491

台北-首爾

CX430

台北-東京

延飛至15:00

東京-台北

延飛至18:45

惟航班可能仍有變化，其他航班異動，請隨時瀏覽官網。

中華航空

受群眾於香港機場集會，並配合香港機場流量管制影響，華航今（13）日台北及高雄（台南）出發航班異動如下：

取消航班

CI641/642 台北往返香港

AE981 高雄-香港

CI7868 香港-台南

CI7863 台南-香港

AE986 香港-高雄

華信航空

受群眾於香港機場集會，配合香港機場流量管制影響，華信航空今(13)日台中出發航班異動如下：

取消航班

AE1817/1818/1841/1842

1831/1832 台中往返香港

華信航空提醒近期前往香港的旅客，隨時注意華信航空網站航班異動資訊，查詢最新、即時資訊。



長榮航空

因受到香港國際機場運作異常影響，長榮航空13日往返香港之航班異動如下：

8月13日

桃園-香港BR891、BR851、BR867取消。

香港-桃園BR828、BR892、BR852、BR868取消。

最新航班異動訊息，敬請旅客至長榮航空官網 www.evaair.com 或EVA Mobile APP查詢。

▲▼香港機場「警察還眼」集會，聲援受傷少女。（圖／路透社）