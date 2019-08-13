最高法院分案風波　司法院要求最高法院逐點澄清

記者吳銘峯／台北報導

高等法院女法官楊絮雲在調任最高法院期間，傳出被以分案漏洞霸凌，她12日與丈夫、高院庭長周盈文共同出面痛批最高法院的分案問題，但最高法院隨即發聲明否認。而司法院也重視本案，表示自去年4月間接獲周盈文陳訴後，就要求最高法院澈底清查；現在更要求最高法院，對2人質疑，逐點提出說明。

楊絮雲2017年9月7日調任最高法院辦事，但她認為最高法院將當時積壓許久、專業複雜的案件，全都塞給她辦理，最後在2018年3月間，以身體、家庭為由，轉調回高院民事庭。當時就傳出楊絮雲遭分案霸凌，監察院介入調查。而事件持續發燒，楊絮雲在12日由丈夫、高院庭長周盈文陪同下，出面公開說明此事。

楊絮雲舉出最高法院院長鄭玉山在2017年12月底、2018年3月中的2次最高法院的會議紀錄，鄭玉山陳述因資訊室的分案輪次電腦程式還沒完成，所以要求資訊室在2018年4月分案前，要完成程式撰寫工作。楊絮雲明白說，「如果真的以電腦抽籤分案，為何還需要分案法官？又為何事發至今1年多，仍提不出電腦紀錄。」另外她也批評，當時最高法院特殊商事專庭共7名法官，她1個人分到20件複雜案件，其他6名法官總共只分到15件，包含RCA工殤案等大案，都在她手上，讓她睡都睡不好。

最高法院12日中午隨即發布聲明澄清，指稱從未以人為因素故意霸凌楊絮雲；還說從2003年起就啟用「電腦亂數抽籤分案資訊系統」，絕無刻意分案不公或利用分案制度惡整之情事。

▲司法院要求最高法院針對本次分案質疑，逐點說明。（圖／記者屠惠剛攝）

而司法院也在12日晚間針對此事發布聲明，指出從2018年4月起，接獲周盈文口頭陳訴後，就積極關切、處理此分案爭議，要求最高法院澈底調查事件經過，並檢討過去分案原則、作業方式，以及減分、停分等調節機制之制度缺失。而最高法院之後就公布《民事、刑事事件之分案實施要點》。

另外司法院也說，有鑑於周盈文、楊絮雲夫婦及外界，就分案爭議仍有所質疑，所以要求最高法院應就該質疑，逐點提出說明釋疑。由於監察院已經介入調查本案，司法院表示，尊重監察院的調查權，未來將依照調查結果，進行後續之相應處置。

