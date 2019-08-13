　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

最高法院分案風波　司法院要求最高法院逐點澄清

請按讚支持 ETtoday新聞雲

記者吳銘峯／台北報導

高等法院女法官楊絮雲在調任最高法院期間，傳出被以分案漏洞霸凌，她12日與丈夫、高院庭長周盈文共同出面痛批最高法院的分案問題，但最高法院隨即發聲明否認。而司法院也重視本案，表示自去年4月間接獲周盈文陳訴後，就要求最高法院澈底清查；現在更要求最高法院，對2人質疑，逐點提出說明。

楊絮雲2017年9月7日調任最高法院辦事，但她認為最高法院將當時積壓許久、專業複雜的案件，全都塞給她辦理，最後在2018年3月間，以身體、家庭為由，轉調回高院民事庭。當時就傳出楊絮雲遭分案霸凌，監察院介入調查。而事件持續發燒，楊絮雲在12日由丈夫、高院庭長周盈文陪同下，出面公開說明此事。

楊絮雲舉出最高法院院長鄭玉山在2017年12月底、2018年3月中的2次最高法院的會議紀錄，鄭玉山陳述因資訊室的分案輪次電腦程式還沒完成，所以要求資訊室在2018年4月分案前，要完成程式撰寫工作。楊絮雲明白說，「如果真的以電腦抽籤分案，為何還需要分案法官？又為何事發至今1年多，仍提不出電腦紀錄。」另外她也批評，當時最高法院特殊商事專庭共7名法官，她1個人分到20件複雜案件，其他6名法官總共只分到15件，包含RCA工殤案等大案，都在她手上，讓她睡都睡不好。

最高法院12日中午隨即發布聲明澄清，指稱從未以人為因素故意霸凌楊絮雲；還說從2003年起就啟用「電腦亂數抽籤分案資訊系統」，絕無刻意分案不公或利用分案制度惡整之情事。

▲司法院外觀▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲司法院要求最高法院針對本次分案質疑，逐點說明。（圖／記者屠惠剛攝）

而司法院也在12日晚間針對此事發布聲明，指出從2018年4月起，接獲周盈文口頭陳訴後，就積極關切、處理此分案爭議，要求最高法院澈底調查事件經過，並檢討過去分案原則、作業方式，以及減分、停分等調節機制之制度缺失。而最高法院之後就公布《民事、刑事事件之分案實施要點》。

另外司法院也說，有鑑於周盈文、楊絮雲夫婦及外界，就分案爭議仍有所質疑，所以要求最高法院應就該質疑，逐點提出說明釋疑。由於監察院已經介入調查本案，司法院表示，尊重監察院的調查權，未來將依照調查結果，進行後續之相應處置。
 

法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：8/24（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
演講者：鄭麗君（文化部長）
講題：從治理文化談文化治理
ET快訊
171cm甜美女警「滿1年轉內勤」同仁嘆不公平　豐原分局回應
陳宏昌第二？國民黨中常委姚江臨要求開除楊秋興黨籍
快訊／大豪雨襲擊高雄！岡山驚傳「民眾遭大水沖走」
黃曉明「貼臉洋模」夜店照流出！「10網紅陪酒」粉絲超火大

關鍵字：法律,人權,周盈文,楊絮雲,最高法院,分案,電腦分案,保密分案,霸凌,司法院

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

遭批分案騙局　最高法院澄清：並未故意霸凌特定法官

批分案霸凌　高院庭長周盈文淚崩：你們還相信最高法院嗎！

最高法院分案風波　司法院要求最高法院逐點澄清

吳景欽／【模擬陪審】面對不排除如何判　莫忘無罪推定初心

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

「警察還眼」集會黑衣人坐滿大廳　香港機場12日航班全部取消！

漢操好！鬆獅犬術後食慾恢復　阿公緊抱輕拍「圓肚」：呷霸內

周震南幫唱《明日》女選手Veegee　強大氣場...孫燕姿聽完傻住：太棒了！

蔡依林確定要辦演唱會了！　和阿信合體計畫..「已對時間表」

暖男哥哥委屈爆哭：想出去玩！　放手妹妹獨自爬繩索「希望她能變強」

最高法院分案風波　司法院要求最高法院逐點澄清

吳景欽／【模擬陪審】面對不排除如何判　莫忘無罪推定初心

獨身貴族老總控「假投資真詐財」　林冠百發571字聲明駁斥

黃偉哲被批「樹懶等級」！6點半宣布停班課　她洗版罵：不要兩套標準說高雄

統促黨張安樂笑批起訴太扯　「以前隨時可以進檢察官辦公室」

叫囂「我是林全定」！黑道大哥暴砸信義Apple專賣店　業者初估損失200萬

獨／毛加恩11月結婚！造型師新娘超美「透明婚紗」激露美腿

檸檬汁酸甜清爽！花蓮懷舊冰果室　必吃什錦炒麵、滷味拼盤

中油年終領4.4個月挨批　蘇貞昌：國營事業考評有一定作業程序

市場爛臉貓「一抱就呼嚕」！復原後仙氣十足　萬人暴動：撿到寶

iPhone歐洲市佔率Q2下跌17％　三星市佔率突破4成...5年來最高

逛漫展遇「美腿正妹」　結果竟是公司老闆cos女裝！他po網後悲劇了

法律熱門新聞

分案風波　司法院要求最高法院澄..

最高法院分案流程　全程電腦分案

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可..

騎單車酒測超標　法界：罰300..

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

吳景欽／司法官用考的就好了嗎？

吳景欽／【模擬陪審】莫忘無罪推..

住屋漏水相關法律問題

獨家／女法官分案被霸凌？司法院..

龍建宇／工讀生不是人？

馮美珊／被判刑不一定要入監服刑

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

律師介紹「惡鄰條款」可強制搬遷

更多熱門

相關新聞

一天分8特殊商事案　女法官握11證據

高等法院女法官楊絮雲12日在丈夫周盈文（高等法院庭長）的陪伴下，出面指控在調任最高法院期間，遭以分案漏洞霸凌，光是她一個人就分到20件複雜案件，其他6名法官一共只分到15件，同時提出11項證據證明自己說的都是真的。對此，最高法院方面發布聲明澄清，2003年起就以電腦亂數抽籤分案，並沒有刻意惡整或霸凌特定法官。

分案霸凌事件　最高法院澄清

吳景欽／【模擬陪審】莫忘無罪推定初心

同志老闆餵毒槍殺男友案　撤銷發回

用AI人工智慧來解決量刑歧異

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

快訊／台南大淹水　黃偉哲宣布：今停班停課

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

爆韓國瑜漆黑真相！楊秋興：還有未爆彈

高雄豪雨夜襲　網友到韓國瑜臉書留言

陸軍2自殺7天3死！國防部下令了

即／南嘉大雷雨夜襲！9縣市大雨警戒

即／20.47億威力彩　頭獎一注獨得

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

被攻擊長相、歌聲普通！滴妹崩潰「開始吞安眠藥」

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！

西南季風進台灣！中南部10天豪雨

子瑜「眉毛被畫壞」網一看崩潰：真的不適合

快訊／大雷雨夜襲中南部！台南雨量破237毫米

即／「台南大灣游泳」網灌爆求放假　黃偉哲回應了

開進地下道！5歲女兒突安靜…一開口　媽驚嚇指數破百

更多

最夯影音

更多

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面