批分案霸凌　高院庭長周盈文淚崩：你們還相信最高法院嗎！

記者吳銘峯／台北報導

高等法院女法官楊絮雲在調任最高法院期間，傳出遭最高法院以分案漏洞的方式霸凌。最高法院發聲明澄清，但楊絮雲在丈夫、高等法院庭長周盈文的陪伴下，出面說明，強調自己當時確實遭霸凌，甚至擔心到睡不著覺。周盈文更痛批，分案漏洞若影響當事人權益，民眾還會香信最高法院嗎？呼籲相關單位調查清楚。

最高法院的分案問題，多年以來飽受批評。由於最高法院為最終審，案件勝敗全看最高法院的決定，為了避免外界黑手伸進審判過程中，最高法院數十年來均採保密分案。但保密分案受到嚴重批評，2012年間最高法院廢除保密分案，改採現行的分案方法。去年6月間，傳出楊絮雲分案事件後，最高法院公開說明電腦分案流程，並邀請媒體拍照。

▲楊絮雲（左）說被最高法院分案霸凌，她的丈夫周盈文（右）更痛批最高法院說謊。（圖／記者屠惠剛攝）

楊絮雲分案風波仍未平息，媒體持續報導最高法院分案漏洞。最高法院在8月1日發布聲明，澄清並未分案霸凌楊絮雲。楊絮雲認為最高法院說謊，12日上午在丈夫、、高等法院庭長周盈文的陪伴下，出面說明。楊絮雲舉出最高法院院長鄭玉山在2017年12月25日、2018年3月13日的2次最高法院的會議中，公開說因最高法院資訊室的分案輪次電腦程式還沒完成，所以要求資訊室在2018年4月分案前，要完成程式撰寫工作。楊絮雲明白說，「如果真的以電腦抽籤分案，為何還需要分案法官？又為何事發至今1年多，仍提不出電腦紀錄。」

楊絮雲說，當時最高法院特殊商事專庭共7名法官，她1個人分到20件複雜案件，其他6名法官總共只分到15件，楊絮雲當時分到包含RCA工殤案、太設與太百相關案、幸福人壽賠償案、台新銀與財政部爭訟案等。楊絮雲最後更哭著說，「每次要分案之前，我都很害怕，不知道他們要分什麼案件來惡整我。當時，我希望自己睡著後，永遠都不要醒過來，因為這樣，我就不用再去那個恐怖的地方上班。」

至於周盈文也表示，事發至今超過1年，對於最高法院的說明，他只有看到「謊言、謊言、謊言。」他3次問最高法院「為什麼要說謊？」「你們到底在擔心什麼？害怕什麼？要掩蓋什麼？」周盈文說，分案漏洞已經影響到民眾對司法的信任，希望有關單位查清楚，包含「分案漏洞存在多久了？有多少人利用這個分案漏洞做壞事？有無當事人的訴訟權益被犧牲了？該如何補救？目前這個分案漏洞已經被填補的嗎？」而這些問題如果沒有合理的答案，周盈文更批評，「你們還相信最高法院嗎？你們相信嗎？你們相信嗎？」

