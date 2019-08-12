遭批分案騙局　最高法院澄清：並未故意霸凌特定法官

▲最高法院澄清，並未以分案制度霸凌。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

高等法院女法官楊絮雲在調任最高法院期間，傳出遭最高法院以分案漏洞霸凌，她今天與丈夫、高院庭長周盈文共同出面痛批最高法院的分案問題。最高法院中午隨即發布聲明，指稱從未以人為因素故意霸凌楊絮雲；還說從2003年起就啟用「電腦亂數抽籤分案資訊系統」，絕無刻意分案不公或利用分案制度惡整之情事。

楊絮雲遭分案霸凌的事件，引發關注。她12日上午舉出舉出最高法院院長鄭玉山在2017年12月25日、2018年3月13日的2次最高法院的會議中，公開說因最高法院資訊室的分案輪次電腦程式還沒完成，所以要求資訊室在2018年4月分案前，要完成程式撰寫工作。楊絮雲明白說，「如果真的以電腦抽籤分案，為何還需要分案法官？又為何事發至今1年多，仍提不出電腦紀錄。」另外她也批評，當時最高法院特殊商事專庭共7名法官，她1個人分到20件複雜案件，其他6名法官總共只分到15件，包含RCA工殤案等大案，都在她手上，讓她睡都睡不好。

對此，最高法院12日中午再度發表聲明，一開始先描述RCA案之分案經過，說當時的民一庭庭長劉福來，指示RCA案以一般事件送分，所以一開始才會依照輪次分案，分給楊絮雲。但楊絮雲認為本案太過複雜，第二天就要求重分，最後最高法院認為RCA案因當事人眾多、卷證繁多，案情複雜，才會召開民事庭庭長法官事務分配會議，決定以人工抽籤的方式分案，中籤之主辦法官停分5個月。最高法院認為，不能以RCA案最初分案時，未事先就可否抵分及如何抵分進行討論，而其後改為人工分案並予以減分，就說是人為因素故意霸凌楊絮雲。

▲最高法院書記官長徐昌錦，曾經公開說明電腦分案過程。（圖／記者吳銘峯攝）

另外最高法院也澄清電腦分案的問題，說從2003年司法院開發出「電腦亂數抽籤分案資訊系統」後，就全面採用此系統分案，歡迎社會各界蒞臨參觀分案情形。另外也說分案法官制度在2018年1月份已經取消；更澄清周盈文所提到，最高法院官長徐昌錦與他在監委面前對質時，徐昌僅從未提到「本院沒有『電腦分案輪次表』」這句話。

最高法院最後說，楊絮雲請調回高院後，她退科重分的案件共有34件（含公司法事件9件、證券交易法事件4件、重大事件8件），至今已全數審結，並無楊絮雲所稱：「16件經退科重分案件（指特殊商事專庭事件），至今已逾1年，僅有其中6件案件經審結，其餘10件迄未審結」之情形。最高法院強調，絕無刻意分案不公或利用分案制度惡整之情事。