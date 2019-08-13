　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

蘇友辰／請跟他們做鄰居！打破身障者居住歧視高牆

請按讚支持 ETtoday新聞雲

近年來，台北市社會局為協助身心障礙朋友在社區學習獨立生活而設置的小作所（社區日間作業設施）、社區家園，屢遭居民與管委會以產權、房價、安全性等理由抗議。日前媒體報導，台北市社會局委託喜憨兒基金會開設「古亭工坊小作所」照顧輕中度心智障礙者，預定將進駐產權屬捷運局的古亭聯開宅「奧斯町公寓大廈」二樓，卻遭社區強烈反彈，以致未能於2019年7月如期開幕，即為一例。另預定在北投區提供身障者訓練與服務的「文林家園」場地，從2018年8月完工至今，將近一年仍遭社區拒絕而無法進駐，令人遺憾。

時至今日，隨著人權意識抬頭，2006年聯合國大會通過《身心障礙者權利公約》（CRPD），希望能夠「確保身心障礙者充分及平等地享有所有人權及基本自由，並促進對身心障礙者固有尊嚴之尊重」，迄今全球共有174個締約國及區域組織簽署了這份公約。台灣雖不是聯合國會員，但早在12年前就參考上開公約精神，修正《身心障礙者權益保障法》，並於2014年將公約內國法化，制定《身心障礙者權利公約施行法》，以具體行動宣示我國對身障者權益保障與國際同步，值得肯定。

可惜的是，在社會觀念尚未跟上立法腳步的情況下，國內因刻板印象拒絕身障者進駐社區的抗爭事件，仍時有所聞。根據2015年中華人權協會針對身障者人權調查結果，專家學者指出：「社區民眾對於身心障礙機構的接納度較低，居民多半擔心房價下跌」、「社區歧視與偏見仍普遍，甚至多數社區住民不願與之互動，或欲驅離其居住社區中」等狀況，可見對身障者居住歧視的這道高牆，仍有待打破。

以「奧斯町公寓大廈」管委會拒絕身障者事件為例，其行為不僅違反《身心障礙者權利公約》第19條所強調自立生活與融合社區之規範，也違反《身心障礙者權益保障法》第16條不得歧視之規定。對此，筆者認為，北市社會局除了擔任居中協調者外，若管委會仍執意拒不改善，宜以公權力適當地介入處理，依照《身心障礙者權益保障法》第86條第1項開罰，善盡執法者角色，維護身障者合法權益。

無論是天生或是後天造成的身障，沒有人願意遭受旁人異樣眼光，或許少數民眾因對身障者權利不了解，而產生排拒的心態，未來仍有待透過長期教育宣導，讓更多人本於同理心，願意包容、接納這群社會的弱勢朋友，提供他們一個溫暖而友善的環境，大家和平共處而不分彼此。

好文推薦

蘇友辰／【模亞人權法院】坐困囚室30載　邱和順案時光膠囊的突破

蘇友辰／司法核心領域非鐵板　司法官濫用自由心證的彈劾

蘇友辰／【遭冤訴以死明志】檢察官草率起訴不用負責嗎

●蘇友辰，執業律師、中華人權協會名譽理事長，著有《蘇建和案21年生死簿》。以上言論不代表本公司立場。

法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：8/24（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
演講者：鄭麗君（文化部長）
講題：從治理文化談文化治理
ET快訊
快訊／台南市政府宣布「明天正常上班上課」　風雨趨緩未達標準
騎士遭卡車輾死「心臟噴飛1公尺」　掉路上還在跳！生前妻小託夢
氣象局曝大雷雨狂襲中南部原因　「明凌晨至清晨可能再來一次」

關鍵字：法律,司改人權,蘇友辰,身心障礙者權利公約,身障,喜憨兒基金會

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

首度開進社會住宅！超商「公益新店型」助身障者當店員

銀車違停人行道！身障人士拍照蒐證　車主駛經身旁挑釁：你還能走嗎

身障者被「無故拒保」壽險、醫療險　保險業小心最高挨罰1200萬

影／「無障礙診所」體檢達標率僅5%　5縣市掛蛋...台北也上榜！

車禍脊損「剩頭能動」！他租屋狂被打槍：房東談好合約就神隱

蘇友辰／請跟他們做鄰居！打破身障者居住歧視高牆

購買健身房分期促銷方案！法界：當心倒閉後易有紛爭

李永然、陳贈吉／農地違章工廠合法化了，那寺廟呢？

最高法院分案風波　司法院要求最高法院逐點澄清

吳景欽／【模擬陪審】面對不排除如何判　莫忘無罪推定初心

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

台南茶飲店隱藏餐點「小卷麵」　爆量30隻鋪好鋪滿！網：麵在哪

「警察還眼」集會黑衣人坐滿大廳　香港機場12日航班全部取消！

漢操好！鬆獅犬術後食慾恢復　阿公緊抱輕拍「圓肚」：呷霸內

蔡依林確定要辦演唱會了！　和阿信合體計畫..「已對時間表」

周震南幫唱《明日》女選手Veegee　強大氣場...孫燕姿聽完傻住：太棒了！

蘇友辰／請跟他們做鄰居！打破身障者居住歧視高牆

購買健身房分期促銷方案！法界：當心倒閉後易有紛爭

李永然、陳贈吉／農地違章工廠合法化了，那寺廟呢？

最高法院分案風波　司法院要求最高法院逐點澄清

吳景欽／【模擬陪審】面對不排除如何判　莫忘無罪推定初心

夏聯／裕隆教練團也改組　補強目標仍鎖定控球

中職／未在家鄉出賽　周思齊：今年外野手狀況好

快訊／台南市政府宣布「明天正常上班上課」　風雨趨緩未達標準

不斷更新／王勝偉陽春砲炸裂　6局兄弟3：2統一

想朝聖「神仙光步道」看準時間別白跑　台中大坑步道部分封閉中

岡田准一、福士蒼汰、柳樂優彌到齊！女星選不出理想型

暗黑李毓芬寫真尺度超狂　揪當地妹拍「全裸泰國浴」

易烊千璽一夜長大！《長安十二時辰》咬牙拍水牢戲快凍僵

中華電獨賣頂規Note 10+　8/15開放限量預購、VIP購機最高折價9,000元

張藝興解約三星！　「傷害民族感情」代言8個月宣布掰了

法律熱門新聞

分案風波　司法院要求最高法院澄..

健身房分期促銷　法界提醒

李永然、陳贈吉／寺廟合法化誰來..

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可..

最高法院分案流程　全程電腦分案

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

騎單車酒測超標　法界：罰300..

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

吳景欽／司法官用考的就好了嗎？

住屋漏水相關法律問題

吳景欽／【模擬陪審】莫忘無罪推..

龍建宇／工讀生不是人？

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

獨家／女法官分案被霸凌？司法院..

更多熱門

相關新聞

正義混油求償案　二審僅判賠9.5萬

正義油品公司混油案件，消基會代表257位民眾提出團體訴訟，求償3600餘萬元，一審僅判賠40萬5千元。案經上訴，233位民眾與正義公司達成和解，剩下的24位未撤告的民眾，高院二審13日判決其中的19人可以獲償，每人5千元，總計判賠9萬5千元。可上訴。

健身房分期促銷　法界提醒

李永然、陳贈吉／寺廟合法化誰來管

前調查員炒股獲輕判　最高法院撤銷

分案風波　司法院要求最高法院澄清

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

開進地下道！5歲女兒突安靜…一開口　媽驚嚇指數破百

快訊／台南大淹水　黃偉哲宣布：今停班停課

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

陸軍2自殺7天3死！國防部下令了

岡山女騎士摔護堤遭沖走　找到已成冰冷遺體

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

爆韓國瑜漆黑真相！楊秋興：還有未爆彈

即／南嘉大雷雨夜襲！9縣市大雨警戒

高雄豪雨夜襲　網友到韓國瑜臉書留言

即／20.47億威力彩　頭獎一注獨得

正妹警滿1年轉內勤　豐原分局回應了

LINE WEBTOON《鬼影實錄異噬界》驚嚇登場

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！

男抱6箱狂搬N趟…他逛好市多看傻

傑森摩莫亞：《水行俠2》不能拍了

更多

最夯影音

更多

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面