　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

購買健身房分期促銷方案！法界：當心倒閉後易有紛爭

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲▼信用卡,結帳,買單,錢包。（圖／取自Pixabay）

▲購買健身房包月、包年的優惠，法界提醒，要注意之後的付款問題。（圖／取自Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

近年來私人健身房如雨後春筍般出現，各家健身房也都推出包月或包年的長期促銷方案。但若經營不善，健身房倒閉，容易衍生付費糾紛。臺中市政府法制局局長李善植PO文，教導民眾遇到此類糾紛時，應該如何處理。

李善植除了是臺中市政府法制局局長外，目前也是台灣司法人權進步協會榮譽會員。他在台灣司法人權進步協會的臉書中PO文指出，此種包月或包年的方案隨然有優惠，但因為簽訂長期契約，在業者倒閉後，容易出現糾紛。最常見的是以信用卡扣款的消費者，李善植表示，消費者可向該業者郵寄存證信函催告要求期提供服務，並在「當期繳款截止日前」，向發卡銀行申請爭議款方式拒絕繼續付費。在業者無法提供服務的情形，屬於主給付義務的不履行，消費者只要提供足資證明之相關事證（例如契約書，如會員卡、簡訊、LINE留言、電子郵件等均可），均可向銀行主張該筆消費為爭議款，而提出暫停付款之要求。

此外，李善植指出，消費者申請爭議款後，核定爭議款金額前，發卡銀行慣例上會暫時停收後續分期款項，因此倘有消費者申訴發卡銀行仍持續收款，應屬異常行為，消費者可以發卡銀行為相對人，向各地縣市政府提出消費爭議申訴，縣市政府將協助消費者爭取權益。

其次，如果是利用資融公司借貸付費之方式，李善植表示，實務上常見有二種情形，一為消費者直接向資融公司借款，再將借款付給業者，此種債權關係存在於消費者與資融公司之間，等同消費者給付現金給業者；另一種較為常見，為業者將其對消費者的債權轉讓給資融公司，消費者每期收到的繳款單雖均來自資融公司，但若業者事後無法繼續提供服務，消費者可依《民法》第264條第1項前段之「同時履行抗辯權」及同法第299條第1項規定，向資融公司主張拒絕給付後續未提供服務之貸款費用。

至於使用現金繳納之消費者，李善植認為，可依《民法》「債務不履行」之規定，終止契約並請求業者按比例返還未提供服務之金錢。受害消費者眾多時，並得依《消費者保護法》第49條、50條之規定，由民間優良消保團體辦理提起「團體訴訟」。但對於因經營不善而關門大吉之業者，事後所為之民事求償，成效畢竟有限。

李善植最後提醒民眾，購買相關健身契約時，若擔心業者有中途倒閉之情形，建議以月繳方式購買使用方案，並可搭配信用卡分期扣款支付，將比現金給付更有保障。
 

法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：8/24（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
演講者：鄭麗君（文化部長）
講題：從治理文化談文化治理
ET快訊
媽扛房貸+全家開銷「6萬月薪噴光」　爸年賺200萬...0支
快訊／洪慈庸宣布退出時代力量！全黨僅剩2立委
男抱6箱「搬N趟狂掃」　他逛好市多看傻：那麼好吃？網推爆Q又
快訊／洪慈庸傳將宣布退出時代力量！16:20召開記者會　

關鍵字：法律,人權,台灣司法人權進步協會,健身,檢察官,臺中市政府,法制局,爭議款

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

24小時健身房拓點江子翠　開店2年半8月底將閃撤

失戀暴瘦33kg！肥宅靠2點變「大肌肌鮮肉」　10個月超狂反差曝…網瘋了

購買健身房分期促銷方案！法界：當心倒閉後易有紛爭

李永然、陳贈吉／農地違章工廠合法化了，那寺廟呢？

最高法院分案風波　司法院要求最高法院逐點澄清

吳景欽／【模擬陪審】面對不排除如何判　莫忘無罪推定初心

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

「警察還眼」集會黑衣人坐滿大廳　香港機場12日航班全部取消！

台南茶飲店隱藏餐點「小卷麵」　爆量30隻鋪好鋪滿！網：麵在哪

漢操好！鬆獅犬術後食慾恢復　阿公緊抱輕拍「圓肚」：呷霸內

蔡依林確定要辦演唱會了！　和阿信合體計畫..「已對時間表」

周震南幫唱《明日》女選手Veegee　強大氣場...孫燕姿聽完傻住：太棒了！

購買健身房分期促銷方案！法界：當心倒閉後易有紛爭

李永然、陳贈吉／農地違章工廠合法化了，那寺廟呢？

最高法院分案風波　司法院要求最高法院逐點澄清

吳景欽／【模擬陪審】面對不排除如何判　莫忘無罪推定初心

小賈斯汀、海莉終身大事延三次！　「登記週年倒數」婚禮時間曝光

雪羊視界／為「富士」而來的朝聖之旅

白天一吃就吐！他深夜才能進食：脖子感覺被死死掐住　3年後慘無人形

不忍愛女失望　單親媽扮日本美男拍父親節合照

住汽車旅館！換3房遇7怪事　退房後…老公爆「有人和我拉門」網嚇壞

影／女嬰出生插管喝奶！「鼻孔僅10/1大」急哭媽...醫：產檢也驗不出

《航海王》劇場版台灣上映！　影城搶先推出Q萌限定周邊

體育表演會走向國際化　9月21日邀韓國K-Tigers來台獻技

吊籃18米高墜地2死　林妙姿：檢視縣內高風險作業環境

32歲希伯特遭NBA新球風淘汰　轉任七六人教練　

18歲男持刀挾制長髮妹！　在她耳邊輕語舉刀…警狙擊爆頭

法律熱門新聞

分案風波　司法院要求最高法院澄..

健身房分期促銷　法界提醒

李永然、陳贈吉／寺廟合法化誰來..

最高法院分案流程　全程電腦分案

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可..

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

騎單車酒測超標　法界：罰300..

吳景欽／【模擬陪審】莫忘無罪推..

吳景欽／司法官用考的就好了嗎？

獨家／女法官分案被霸凌？司法院..

馮美珊／被判刑不一定要入監服刑

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

龍建宇／工讀生不是人？

更多熱門

相關新聞

李永然、陳贈吉／寺廟合法化誰來管

國土計畫攸關我國未來國土利用之永續發展，自應平衡兼顧各方不同需求，不應顧此失彼，因此，地方政府在擬訂直轄市、縣市國土計畫時，不能只著眼於輔導農地違章工廠合法化，也應重視能夠提供人民精神食糧之宗教界，輔導寺廟完成合法化。

前調查員炒股獲輕判　最高法院撤銷

分案風波　司法院要求最高法院澄清

健人好朋友是它！網紅最愛補充蛋白神物

分案霸凌事件　最高法院澄清

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

開進地下道！5歲女兒突安靜…一開口　媽驚嚇指數破百

快訊／台南大淹水　黃偉哲宣布：今停班停課

陸軍2自殺7天3死！國防部下令了

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

岡山女騎士摔護堤遭沖走　找到已成冰冷遺體

爆韓國瑜漆黑真相！楊秋興：還有未爆彈

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

高雄豪雨夜襲　網友到韓國瑜臉書留言

即／南嘉大雷雨夜襲！9縣市大雨警戒

即／20.47億威力彩　頭獎一注獨得

被攻擊長相、歌聲普通！滴妹崩潰「開始吞安眠藥」

正妹警滿1年轉內勤　豐原分局回應了

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！

豪雨襲高雄　岡山驚傳民眾遭大水沖走

子瑜「眉毛被畫壞」網一看崩潰：真的不適合

更多

最夯影音

更多

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面