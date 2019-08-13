購買健身房分期促銷方案！法界：當心倒閉後易有紛爭

▲購買健身房包月、包年的優惠，法界提醒，要注意之後的付款問題。（圖／取自Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

近年來私人健身房如雨後春筍般出現，各家健身房也都推出包月或包年的長期促銷方案。但若經營不善，健身房倒閉，容易衍生付費糾紛。臺中市政府法制局局長李善植PO文，教導民眾遇到此類糾紛時，應該如何處理。

李善植除了是臺中市政府法制局局長外，目前也是台灣司法人權進步協會榮譽會員。他在台灣司法人權進步協會的臉書中PO文指出，此種包月或包年的方案隨然有優惠，但因為簽訂長期契約，在業者倒閉後，容易出現糾紛。最常見的是以信用卡扣款的消費者，李善植表示，消費者可向該業者郵寄存證信函催告要求期提供服務，並在「當期繳款截止日前」，向發卡銀行申請爭議款方式拒絕繼續付費。在業者無法提供服務的情形，屬於主給付義務的不履行，消費者只要提供足資證明之相關事證（例如契約書，如會員卡、簡訊、LINE留言、電子郵件等均可），均可向銀行主張該筆消費為爭議款，而提出暫停付款之要求。

此外，李善植指出，消費者申請爭議款後，核定爭議款金額前，發卡銀行慣例上會暫時停收後續分期款項，因此倘有消費者申訴發卡銀行仍持續收款，應屬異常行為，消費者可以發卡銀行為相對人，向各地縣市政府提出消費爭議申訴，縣市政府將協助消費者爭取權益。

其次，如果是利用資融公司借貸付費之方式，李善植表示，實務上常見有二種情形，一為消費者直接向資融公司借款，再將借款付給業者，此種債權關係存在於消費者與資融公司之間，等同消費者給付現金給業者；另一種較為常見，為業者將其對消費者的債權轉讓給資融公司，消費者每期收到的繳款單雖均來自資融公司，但若業者事後無法繼續提供服務，消費者可依《民法》第264條第1項前段之「同時履行抗辯權」及同法第299條第1項規定，向資融公司主張拒絕給付後續未提供服務之貸款費用。

至於使用現金繳納之消費者，李善植認為，可依《民法》「債務不履行」之規定，終止契約並請求業者按比例返還未提供服務之金錢。受害消費者眾多時，並得依《消費者保護法》第49條、50條之規定，由民間優良消保團體辦理提起「團體訴訟」。但對於因經營不善而關門大吉之業者，事後所為之民事求償，成效畢竟有限。

李善植最後提醒民眾，購買相關健身契約時，若擔心業者有中途倒閉之情形，建議以月繳方式購買使用方案，並可搭配信用卡分期扣款支付，將比現金給付更有保障。

