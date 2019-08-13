上訴賠更少！正義混油求償案　二審僅判賠9.5萬

▲正義公司混油案，高院二審判賠更少。（圖／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

正義油品公司混油案件，消基會代表257位民眾提出團體訴訟，求償3600餘萬元，一審僅判賠40萬5千元。案經上訴，233位民眾與正義公司達成和解，剩下的24位未撤告的民眾，高院二審13日判決其中的19人可以獲償，每人5千元，總計判賠9萬5千元。可上訴。

油品食安風暴在5年多前爆發，當時屏東縣某老農夫發現地下油行業者郭烈成，在附近購地偷煉油，因惡臭難聞，報請檢警單位查辦，最後查出郭烈成的「地溝油」轉煉豬油後，轉賣高雄「強冠」和屏東「進威」等知名油廠，並販售給全台285家下游廠商。

強冠黑心油事件爆發後，又陸續爆發一連串黑心油事件，其中正義公司以飼料用油混充食用豬油，重製成精緻油品來販售，包含「正義香豬油」、「維力清香油」、「維力香豬油」等著名油品全都中標。檢警單位查辦後，對正義公司以及公司總經理何育仁等人提起公訴，何男今年6月間遭判刑11年定讞。

而消基會接受257位民眾委託提出團體訴訟，消基會以每人3萬元賠償計算，總計求償3600餘萬元，而被告除正義公司、何男以外，還包含味丹等10多家公司。但一審法院審理後，認為本案僅135人食用到劣質油品，以每人3000元計算，判決正義公司與何男須連帶賠償40萬5千元。

案件上訴二審，高等法院審理期間，提出訴訟的消費者間，共有233人與正義公司達成和解。餘下的24人中，高院僅認定其中的19人食用劣質油。而高院計算後，認定每人可以獲得有2500元的精神慰撫金，以及2500元的懲罰性賠償金，合計每人獲償5000元。因此最後改判正義公司與何男必須連帶賠償9萬5千元。本案消基會仍可上訴。

