李永然、陳贈吉／農地違章工廠合法化了，那寺廟呢？

▲地方政府在擬訂直轄市、縣市國土計畫時，不能只著眼於輔導農地違章工廠合法化，也應輔導寺廟完成合法化，落實保障人民宗教自由。（圖／資料照）

我國《國土計畫法》自民國105年5月1日起已開始施行，「全國國土計畫」也於民國107年4月30日經內政部公告實施；現階段各直轄市、縣市政府則是依《國土計畫法》第45條規定，擬訂各直轄市、縣市之國土計畫，俾能於民國109年5月1日前公告實施。

目前新北市政府、桃園市政府及高雄市政府已陸續公告各該直轄市國土計畫草案，綜觀上述三個直轄市之國土計畫草案，除了《國土計畫法》第10條規定直轄市、縣市國土計畫應載明之11款事項以外，也包含未登記之「農地違章工廠」輔導合法化之計畫內容及具體方案。

例如，新北市國土計畫草案中包含「未登記工廠管理計畫」，針對未登記工廠透過擴大都市計畫、輔導搬遷或新增產業用地等方式，使未登記工廠得轉型經營、用地變更或進駐產業園區；桃園市國土計畫草案中則訂有「桃園市工業使用清查及違章處理方案」，以繳交國土保育費及影響費、生態補償回饋方式輔導合法化，或以優先承購新闢產業園區方式輔導搬遷；高雄市國土計畫草案中更有詳細的「未登記工廠空間管理計畫」，採取新訂都市計畫及劃設產業園區，或未登記工廠繳納回饋金申請使用地變更為合法設廠用地等方式，且將都市計畫「農業區」範圍內之群聚未登記工廠，劃設為城鄉發展地區第一類，而非都市計畫土地中「一般農業區」、「特定農業區」範圍內之群聚未登記工廠，則劃設為城鄉發展地區第二類之三，未來可採新訂或擴大都市計畫，或採「使用許可」方式辦理開發，輔導未登記工廠土地使用合法化。

新北市政府、桃園市政府及高雄市政府在該直轄市國土計畫草案中，對於既有坐落於農地之未登記違章工廠，分別訂有「未登記工廠管理計畫」、「工業使用清查及違章處理方案」及「未登記工廠空間管理計畫」，輔導未登記工廠依據《工廠輔導管理法》第28條之5規定取得「特定工廠登記」；甚至在高雄市國土計畫草案之「未登記工廠空間管理計畫」中，更明確記載得將未登記違章工廠所坐落之「農業區」，依其都市土地或非都市土地之性質，未來分別變更劃設為「城鄉發展地區」第一類及第二類之三，極力透過各種方案使這些未登記之農地違章工廠可以「就地合法」。

我國長期以來除了未登記「農地違章工廠」的問題以外，坐落農地之寺廟如何輔導使其合法化的問題，也是長期以來未解的難題之一。但是，不論在立法院三讀通過之《國土計畫法》條文、內政部公告實施之「全國國土計畫」，抑或上述三個直轄市政府所擬訂之直轄市國土計畫草案當中，完全沒有「寺廟合法化」相關條文與計畫內容。相較於「農地違章工廠」受到政府關注至極，甚至可以為了「農地違章工廠」將現行「農業區」變更劃設為「城鄉發展地區」，對於宗教界長期無法解決的「寺廟合法化」問題，政府反而漠不關心，也未提出具體之輔導合法化方案，導致「寺廟合法化」遙遙無期，不僅無法保障人民的宗教自由，此種差別待遇也有違《憲法》第7條的平等原則。

國土計畫攸關我國未來國土利用之永續發展，自應平衡兼顧各方不同需求，不應顧此失彼，因此，地方政府在擬訂直轄市、縣市國土計畫時，不能只著眼於輔導農地違章工廠合法化，也應重視能夠提供人民精神食糧之宗教界，輔導寺廟完成合法化。

由於目前各地方政府刻正進行直轄市、縣市國土計畫之擬訂工作，其他地方政府有可能參考前述新北市政府、桃園市政府及高雄市政府已公布之直轄市國土計畫草案，致擬訂國土計畫時忽略輔導「寺廟合法化」之問題，筆者呼籲地方政府在擬訂直轄市、縣市國土計畫時，應比照輔導「農地違章工廠」合法化之模式，擬訂輔導「寺廟合法化」之相關計畫或具體方案，使寺廟坐落土地得變更為「宗教用地」，才能貫徹《憲法》第13條對於宗教自由之保障。

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●李永然（上），永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人、中華人權協會名譽理事長；陳贈吉（下），永然聯合法律事務所執業律師。以上言論不代表本公司立場。