　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

李永然、陳贈吉／農地違章工廠合法化了，那寺廟呢？

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲▼農田，農舍，農地。（圖／資料照）

▲地方政府在擬訂直轄市、縣市國土計畫時，不能只著眼於輔導農地違章工廠合法化，也應輔導寺廟完成合法化，落實保障人民宗教自由。（圖／資料照）

我國《國土計畫法》自民國105年5月1日起已開始施行，「全國國土計畫」也於民國107年4月30日經內政部公告實施；現階段各直轄市、縣市政府則是依《國土計畫法》第45條規定，擬訂各直轄市、縣市之國土計畫，俾能於民國109年5月1日前公告實施。

目前新北市政府、桃園市政府及高雄市政府已陸續公告各該直轄市國土計畫草案，綜觀上述三個直轄市之國土計畫草案，除了《國土計畫法》第10條規定直轄市、縣市國土計畫應載明之11款事項以外，也包含未登記之「農地違章工廠」輔導合法化之計畫內容及具體方案。

例如，新北市國土計畫草案中包含「未登記工廠管理計畫」，針對未登記工廠透過擴大都市計畫、輔導搬遷或新增產業用地等方式，使未登記工廠得轉型經營、用地變更或進駐產業園區；桃園市國土計畫草案中則訂有「桃園市工業使用清查及違章處理方案」，以繳交國土保育費及影響費、生態補償回饋方式輔導合法化，或以優先承購新闢產業園區方式輔導搬遷；高雄市國土計畫草案中更有詳細的「未登記工廠空間管理計畫」，採取新訂都市計畫及劃設產業園區，或未登記工廠繳納回饋金申請使用地變更為合法設廠用地等方式，且將都市計畫「農業區」範圍內之群聚未登記工廠，劃設為城鄉發展地區第一類，而非都市計畫土地中「一般農業區」、「特定農業區」範圍內之群聚未登記工廠，則劃設為城鄉發展地區第二類之三，未來可採新訂或擴大都市計畫，或採「使用許可」方式辦理開發，輔導未登記工廠土地使用合法化。

新北市政府、桃園市政府及高雄市政府在該直轄市國土計畫草案中，對於既有坐落於農地之未登記違章工廠，分別訂有「未登記工廠管理計畫」、「工業使用清查及違章處理方案」及「未登記工廠空間管理計畫」，輔導未登記工廠依據《工廠輔導管理法》第28條之5規定取得「特定工廠登記」；甚至在高雄市國土計畫草案之「未登記工廠空間管理計畫」中，更明確記載得將未登記違章工廠所坐落之「農業區」，依其都市土地或非都市土地之性質，未來分別變更劃設為「城鄉發展地區」第一類及第二類之三，極力透過各種方案使這些未登記之農地違章工廠可以「就地合法」。

我國長期以來除了未登記「農地違章工廠」的問題以外，坐落農地之寺廟如何輔導使其合法化的問題，也是長期以來未解的難題之一。但是，不論在立法院三讀通過之《國土計畫法》條文、內政部公告實施之「全國國土計畫」，抑或上述三個直轄市政府所擬訂之直轄市國土計畫草案當中，完全沒有「寺廟合法化」相關條文與計畫內容。相較於「農地違章工廠」受到政府關注至極，甚至可以為了「農地違章工廠」將現行「農業區」變更劃設為「城鄉發展地區」，對於宗教界長期無法解決的「寺廟合法化」問題，政府反而漠不關心，也未提出具體之輔導合法化方案，導致「寺廟合法化」遙遙無期，不僅無法保障人民的宗教自由，此種差別待遇也有違《憲法》第7條的平等原則。

國土計畫攸關我國未來國土利用之永續發展，自應平衡兼顧各方不同需求，不應顧此失彼，因此，地方政府在擬訂直轄市、縣市國土計畫時，不能只著眼於輔導農地違章工廠合法化，也應重視能夠提供人民精神食糧之宗教界，輔導寺廟完成合法化。

由於目前各地方政府刻正進行直轄市、縣市國土計畫之擬訂工作，其他地方政府有可能參考前述新北市政府、桃園市政府及高雄市政府已公布之直轄市國土計畫草案，致擬訂國土計畫時忽略輔導「寺廟合法化」之問題，筆者呼籲地方政府在擬訂直轄市、縣市國土計畫時，應比照輔導「農地違章工廠」合法化之模式，擬訂輔導「寺廟合法化」之相關計畫或具體方案，使寺廟坐落土地得變更為「宗教用地」，才能貫徹《憲法》第13條對於宗教自由之保障。

好文推薦

李永然、陳贈吉／落實國土計畫也應兼顧宗教自由保障

李永然、陳贈吉／大法庭上路，終審法院的未來挑戰

李永然、陳贈吉／國土計畫也不能侵害人民宗教自由

▲▼李永然律師，陳贈吉律師

●李永然（上），永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人、中華人權協會名譽理事長；陳贈吉（下），永然聯合法律事務所執業律師。以上言論不代表本公司立場。

法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：8/24（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
演講者：鄭麗君（文化部長）
講題：從治理文化談文化治理
ET快訊
媽扛房貸+全家開銷「6萬月薪噴光」　爸年賺200萬...0支
快訊／洪慈庸宣布退出時代力量！全黨僅剩2立委
男抱6箱「搬N趟狂掃」　他逛好市多看傻：那麼好吃？網推爆Q又
快訊／洪慈庸傳將宣布退出時代力量！16:20召開記者會　

關鍵字：法律,司改人權,李永然,陳贈吉,宗教自由,國土計畫,工輔法,農地工廠

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

國土計畫挨轟黑箱刪文　內政部喊精簡後核心精神仍在

致敬齊柏林！全國國土計畫拍板　納六大土地使用變革

國土劃為4大分區！　「國土計畫法」5月1日上路

《工廠管理輔導法》修正三讀　落日條款期限20年

農地違章工廠就地合法挨批　經部：低污染農地工廠二年內納管

購買健身房分期促銷方案！法界：當心倒閉後易有紛爭

李永然、陳贈吉／農地違章工廠合法化了，那寺廟呢？

最高法院分案風波　司法院要求最高法院逐點澄清

吳景欽／【模擬陪審】面對不排除如何判　莫忘無罪推定初心

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

台南茶飲店隱藏餐點「小卷麵」　爆量30隻鋪好鋪滿！網：麵在哪

「警察還眼」集會黑衣人坐滿大廳　香港機場12日航班全部取消！

漢操好！鬆獅犬術後食慾恢復　阿公緊抱輕拍「圓肚」：呷霸內

蔡依林確定要辦演唱會了！　和阿信合體計畫..「已對時間表」

周震南幫唱《明日》女選手Veegee　強大氣場...孫燕姿聽完傻住：太棒了！

購買健身房分期促銷方案！法界：當心倒閉後易有紛爭

李永然、陳贈吉／農地違章工廠合法化了，那寺廟呢？

最高法院分案風波　司法院要求最高法院逐點澄清

吳景欽／【模擬陪審】面對不排除如何判　莫忘無罪推定初心

比倒讚嗆韓國瑜「亡國佬」！　陸籍男發文再出招：我是在嗆親中賣台派

專訪／李玖哲拒誘惑：早晚都說我愛妳　浪漫宣示相馬茜「最愛她這點」

打掃驚見牛頭梗大爺睡姿！肥肚癱在沙發　媽傻：這是人吧？？

傳816發動銀行大擠兌！港今年GDP被砍至「0」...居四小龍之末

雷神弟說話了！　10年感情結束「只希望麥莉幸福」揭心聲

韋安／郭台銘能抵抗總統的「權力魔戒」嗎？

華聞快遞／上半年河北全省高新技術產業增加值同比增長15.4%

「工具人大覺醒」拒絕再當免費司機　女方碰壁秒爆氣：拿你好處就要喜歡你？

小賈斯汀、海莉終身大事延三次！　「登記週年倒數」婚禮時間曝光

雪羊視界／為「富士」而來的朝聖之旅

同僚爆23歲女警上涼班內幕！　「和已婚53歲副所長夜寢42分鐘」

法律熱門新聞

分案風波　司法院要求最高法院澄..

健身房分期促銷　法界提醒

李永然、陳贈吉／寺廟合法化誰來..

最高法院分案流程　全程電腦分案

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可..

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

騎單車酒測超標　法界：罰300..

吳景欽／【模擬陪審】莫忘無罪推..

吳景欽／司法官用考的就好了嗎？

獨家／女法官分案被霸凌？司法院..

馮美珊／被判刑不一定要入監服刑

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

龍建宇／工讀生不是人？

更多熱門

相關新聞

前調查員炒股獲輕判　最高法院撤銷

調查局北機站前調查官楊肇忠，因投資股市虧損，竟利用職務之便，將偵辦行動洩漏給股市作手鄧福均，鄧男趁機放空群聯電子獲利1104萬元，楊男則是趁搜索長虹建設時，放空長虹股票1張獲利1500元。楊男一審遭判3年2月，二審改輕判1年6月、另外再判6月，得易科罰金。案經上訴，最高法院將二審撤銷發回更審。

分案風波　司法院要求最高法院澄清

分案霸凌事件　最高法院澄清

吳景欽／【模擬陪審】莫忘無罪推定初心

同志老闆餵毒槍殺男友案　撤銷發回

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

開進地下道！5歲女兒突安靜…一開口　媽驚嚇指數破百

快訊／台南大淹水　黃偉哲宣布：今停班停課

陸軍2自殺7天3死！國防部下令了

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

岡山女騎士摔護堤遭沖走　找到已成冰冷遺體

爆韓國瑜漆黑真相！楊秋興：還有未爆彈

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

高雄豪雨夜襲　網友到韓國瑜臉書留言

即／南嘉大雷雨夜襲！9縣市大雨警戒

即／20.47億威力彩　頭獎一注獨得

被攻擊長相、歌聲普通！滴妹崩潰「開始吞安眠藥」

正妹警滿1年轉內勤　豐原分局回應了

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！

豪雨襲高雄　岡山驚傳民眾遭大水沖走

子瑜「眉毛被畫壞」網一看崩潰：真的不適合

更多

最夯影音

更多

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面