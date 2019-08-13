快訊／8.11警民衝突後首次現身！林鄭哽咽：「香港已經受傷」需要復原

▲香港特首林鄭月娥在8月11日警民衝突後首次展開記者會。（圖／翻攝RTHK香港電台視像新聞）

記者朱世凱／綜合報導

香港反送中活動持續延燒，幾乎每周至少有一場示威集會展開，香港特首林鄭月娥今（12）日早上向傳媒發表對此事的看法，「過去一星期本港的危險情況，令我很擔心，有人以自由正義為名，進行大量違法行為，目無法紀，亦有人為了達到摧毀法治，大規模攻擊法治機關。」

林鄭月娥出席行政會議前再指，「香港已經出現五勞七傷，需要復原，這可能要非常漫長時間。」她講到激動之處時忍不住哽咽表示，希望大家放下歧見，穩定情緒，並反問大眾「是否忍心把香港推到粉身碎骨的深淵？」據悉，在記者會的過程中，許多記者不斷中斷她的發言，她只能無奈地點頭示意。

林鄭月娥又說，目前唯一要做是反抗暴力，維護法治，回復社會秩序，「當一切平靜之後，真誠對話、修補撕裂、重建社會和諧將會開始。」

她強調，大家對政府有所不滿，但不等於可以縱容暴力，亦不等於因為對政府有不滿而傷害香港。「特區政府會繼續很小心、很誠真、很謙卑去聆聽各界意見，希望將日後工作做得更加完好。」

對於有示威者在警民衝突中受到嚴重傷害，林鄭表示，對每位受傷人士感到心痛，呼籲眼球受創的少女能報案讓警方查出真相，如果「有空的話」，她會親自去探望該名傷者。

對於外界的五大訴求，她回應，先前早就已經反覆回答過了，也許社會大眾未必完全接受和滿意，但訴求偏離法治，所以才難以滿足。林鄭也認為警方已經用「最低武力指引」去處理這些示威活動。