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41家香港地產商聯署斥「暴力示威」：加大經濟下行的風險

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▲香港機場「警察還眼」集會，聲援受傷少女。（圖／路透社）

▲香港機場「警察還眼」集會。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港地產建設商會13日在報章刊登連署聲明，強烈譴責近日不斷升級惡化的「暴力行為和破壞事件」，「香港經濟自年初已出現下行壓力，暴力衝突持續令情況雪上加霜。」41間連署地產商包括新鴻基、會德豐、長江、華懋和恒基等香港最具實力的地產商。

據《香港文匯報》報導，聲明指出，「近日全港各區的全方位違法暴力事件令市民膽戰心驚、害怕外出，嚴重影響市民生計，不斷加大本港經濟下行的風險。」聲明又批評，破壞和污損國旗國徽的行為嚴重觸碰「一國兩制」的底線，肆意挑戰中央權威和國家尊嚴。

▲▼41家香港地產商聯署斥暴力示威。（圖／翻攝自《觀察者網》）

▲41家香港地產商聯署斥「暴力示威」。（圖／翻攝自《觀察者網》）

商會聲明，堅定支持特區行政長官林鄭月娥和特區政府，堅定支持警隊嚴正執法、止暴制亂，呼籲理性、包容和積極溝通尋找出路，「期望政府加快恢復經濟的步伐和加大促進經濟增長的力度，集中精力處理房屋短缺等社會問題。」

香港政府4日發佈嚴正聲明，香港經濟正受到周邊不利因素及本地社會事件困擾，處於10年來最差的情況，「任何大規模罷工和暴力衝突都會影響香港各區市民的正常生活和經濟活動。」

香港特首林鄭月娥今（12）日早上說，「過去一星期本港的危險情況，令我很擔心，有人以自由正義為名，進行大量違法行為，目無法紀，亦有人為了達到摧毀法治，大規模攻擊法治機關。」

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關鍵字：地產商,反逃犯條例,林鄭月娥,香港地產建設商會

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