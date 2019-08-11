林鄭月娥：香港正處外憂內患　會更耐心聆聽青少年心聲

▲香港行政長官林鄭月娥。（圖／路透社）

記者馬叔安／綜合報導

香港「反送中」活動不斷，行政長官林鄭月娥11日出席香港大學生軍事生活體驗營結業禮時表示，目前香港正處外憂內患，經濟下行風險大，每位珍惜香港、熱愛和平的人都應齊心一致，為維護美好的家努力，她和政府團隊，未來則會更耐心聆聽青少年們的心聲。

《香港01》報導，這兩個月的抗議示威浪潮，被認為由年輕人做主力，林鄭月娥在致辭中強調，本屆特區政府非常重視青少年培育，她和政府團隊，未來會更耐心接觸不同階層的青少年。

▲參加大埔遊行抗議的民眾在佈置路障。（圖／路透）

近來反對反修《逃犯條例》的民眾幾乎每周都有集會活動，光是在10日就有大埔、黃大仙遊行，11日也有港島東、深水埗遊行，但皆遭警方反對，只同意11日在維園集會。「大埔快閃遊行」後，示威者晚間轉入九龍等地抗爭，包括彌敦道、尖沙咀警署等都有示威者聚集。警方晚間在彌敦道逮捕一名女子，據悉其身份為國泰航空空服員。

於此之前，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）9日致電林鄭月娥，呼籲香港對反送中的衝突事件，應展開獨立調查，以重新建立民眾對於政府的信任。英國外交部也在官方網站發出聲明，強調英港關係的重要性，支持《中英聯合聲明》所規定的香港高度自治，堅持「一國兩制」方針。

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