台南大雷雨警報響整夜　騎士無奈「水淹到膝蓋機車熄火才收到」

記者黃翊婷／綜合報導

台南一夜大雷雨導致多處道路淹水，台南市政府13日早上已宣布全日停止上班上課。而大部分台南市民13日凌晨陸續收到中央氣象局發布的「大雷雨即時訊息」警報通知，大家也在臉書上PO文感嘆，「有收到，真的雷雨交加」、「我就是被這個通知吵醒的」、「公園路淹水，剛才害我熄火，熄火完過很久才收到簡訊通知（淹到膝蓋）」。

▲網友收到大雷雨警報。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社）

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氣象局發布的大雷雨即時訊息中提到，「您所在地區即將發生大雷雨，預計持續至13日清晨5時30分，請注意強降雨、陣風、雷擊現象，低窪慎防淹水」。不少台南人13日凌晨不是被大雨、雷聲驚醒，要不然就是被警報通知吵醒。

有網友在臉書「台南爆料公社」PO文詢問有沒有人收到同樣的警報通知，釣出許多網友回應，「有收到，真的雷雨交加」、「我就是被這個通知吵醒的」、「收到我家已經快淹水了」；還有一名騎士無奈地說，「公園路淹水，剛才害我熄火，熄火完過很久才收到簡訊通知（淹到膝蓋）」。

▲台南大灣水淹到可以游泳。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

此外，台南市長黃偉哲一早5時45分就在臉書PO文表示，因應0813豪雨，台南市災害應變中心今晨5時30分調升為二級一階開設，市府各局處及台南市後備指揮部等機關已進駐永華災害應變中心，執行各項災害應變處置工作，若有淹積水區域，請通報110、119及1999專線，天雨路滑，也請市民朋友出門注意交通安全。

但隨著時間逼近上班課時段，淹水的情況依舊沒有好轉，黃偉哲隨即在6時29分再度發文表示，「親愛的市民朋友：由於豪雨造成多處道路淹積水，以致通行困難，台南市政府宣布今（8/13）日全日停止上班上課一天。」

▼台南市13日全天停班停課。（圖／翻攝自Facebook／黃偉哲）

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