快訊／大雷雨夜襲中南部！台南雨量破237毫米　網灌爆黃偉哲臉書：淹水快放假

▲中南部豪大雨持續。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

大雷雨狂襲中南部！中央氣象局今天（13日）清晨對中南部11縣市發布豪大雨特報，其中台南市短短5個多小時累積雨量破237毫米，且降雨持續中。許多網友灌爆台南市長黃偉哲的臉書，「怎麼上班，淹水了」、「台南整晚雷聲成這樣比颱風還厲害，怎都沒人出來說明」、「快快宣布我們放假吧！拜託了，我的家人們等等就要出門好擔心他們！整晚都沒睡拜託了」。水利署也對台南市、高雄市、彰化縣、雲林縣發布一級淹水警戒、嘉義縣二級淹水警戒。

豪雨特報：彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣

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大雨特報：苗栗縣、台中市、南投縣、台東縣

氣象局表示，西南風影響易有短時強降雨，今彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，苗栗、台中、南投地區及台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；連日降雨，山區慎防坍方及落石。

氣象局清晨連發「大雷雨即時訊息」，地點包括台南市、高雄市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣和台東縣，甚至對台南、高雄發布國家級警報的「災防告警訊息」。

▼中南部雨下整夜。（圖／氣象局）

▼今晨0時截至清晨5時20分，全台雨量前十名有八處都在台南。（圖／點圖可放大／氣象局）

▲▼今雨區預報圖顯示，中南部整天都有雨。（圖／氣象局）

氣象局觀測，今晨0時截至清晨5時20分，全台當日累積雨量前8名都在台南，前5名更被台南包下，仁德區短短5個多小時累積雨量237.5毫米、歸仁區227毫米、永康區198毫米、關廟區195毫米、中西區162毫米。

氣象局指出，今天氣與12日類似，西南風影響，中南部地區、台東南端持續有短暫陣雨或雷雨，清晨至上午短時強降雨現象依舊明顯，下半天起雖然雨勢有緩和的趨勢，但仍會不定時下起雨，其他地區大致為多雲、午後有局部雷陣雨；溫度方面，各地高溫約32到35度，大台北及台東溫度可能來到36度以上。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉絲團發文提醒，「台南瘋狂大雷雨持續中，沿海又有雷雨帶發展起來進入陸地，強降雨會持續到天亮，準備出門的朋友務必小心。會不會放假？不是問小編，請問黃偉哲。」

許多網友到黃偉哲的臉書留言，「市長能不能夠放假，都下雨加打雷整晚了」、「我家附近四處都淹水，台南市長出來說明一下好嗎」、「崑山已經淹了」、「全台南剩你還在睡，還是只有你家沒打雷」、「市長，我家面前有小河」、「市長趕快起床，估計早上歸仁及仁德及崑山都過不去了」、「大家，我們準備游泳上班了」。

▼網友灌爆黃偉哲臉書。（圖／翻攝黃偉哲臉書）