影／台南大雷雨「崑山水上樂園再開」　水淹半輪高、人孔蓋浮起來

▲台南仁德太子里淹水情況。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

受西南風影響，中央氣象局12日深夜針對台中以南9縣市發布大雨特報，其中嘉義縣、台南市的民眾須嚴防劇烈降雨以及雷擊。臉書社團「台南爆料公社」則有許多網友PO出淹水的照片回報災情，「崑山水上樂園再度開幕」、「永康區復國二路淹半個輪胎高」、「仁德中正路三段淹到小腿」、「公園路低窪路段人孔蓋浮起來了」。

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由於12日、13日中南部地區仍受到西南風影響，氣象局12日深夜11時22分發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括嘉義縣布袋鎮、義竹鄉以及台南市鹽水、麻豆、下營、佳里、學甲、西港、七股、將軍、北門、安定、永康、安南、安平、中西、東、南、北區，持續時間至13日凌晨0時15分，在這將近1小時的時間內，警戒區民眾須嚴防劇烈降雨、雷擊、溪河水暴漲、坍方、落石、土石流，低窪地區嚴防淹水。

▲公園路低窪路段的人孔蓋淹水淹到浮起來。

而13日凌晨3時許有網友在臉書社團「台南爆料公社」PO文詢問，「今晚真的下得很大很久，鄉親們，有淹水的災情回報一個，互相照應吧」。其他網友紛紛在PO文底下留言或是分享所在地的照片說，「永康區復國二路淹半個輪胎高」、「崑科大淹水」、「南工街已淹」、「中華路淹水了」、「長榮地下道這邊也淹了」、「仁德中正路三段淹到小腿」、「公園路低窪路段水溝蓋浮起來了」。

也有不少網友留言表示，這還是自己第一次在台南遇到這樣的天氣，「第一次遇到雷雨從晚上11點到現在沒停過」、「東區閃電不停，好像來到夜店」、「崑山水上樂園再度開幕」、「一直看到紐澤西護欄在路上漂」、「我們家樓下很少淹水，我住十年只淹過兩次這樣」。

▼仁德太子路涵洞下路段。

▼鹽行中正南路。

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