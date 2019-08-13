台南「豪雨紫爆大淹水」　4區淹水封路維護人車安全

▲台南市豪大雨，許多地區都淹水，造成許多車輛泡在水中，警方拉封鎖線封路以維護人車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市受「豪雨紫爆大淹水」影響，8月13日清晨5時30分調升為二級一階開設，市長黃偉哲宣布台南市停班停課一天，包括市府災害防救辦公室、消防局、水利局、警察局、民政局、工務局、環保局、社會局、新聞處及台南市後備指揮部等機關單位進駐永華災害應變中心，執行各項災害應變處置工作。





市府指出，包括永康、東區、仁德、歸仁等地區因仍有局部道路尚有積水，目前小東地下道雙向封閉、林森路一段大同地下道等道路，進行管制封閉、雙向封閉。市府提醒用路人小心行駛、注意安全。



各道路管制或封鎖地點如下：一、永康區：

1、3時40高速公路便道往仁德路段(仁德路段積水無法通行，該轄尚未積水，先行管制。)。

2、3時50分永華、永平路口(積水約20公分)

3、3時50復興路一巷(積水約20公分)

4、3時50分崑大路崑山科大前(積水約20公分)

5、3時55分中山南路與東橋七路口積水(積水約20公分)

6、3時58分正強街往統一中正橋方向(積水約20公分)

7、4時10分自強、正強路口往砲校方向(積水約30公分)

8、4時28分中正路機車地下道(積水約20公分)

9、4時28分永大、民族路口（積水約20公分）

10、4時33分大灣路942巷與大灣路口拉封鎖線（積水約20公分）

11、4時37分永大路一段2號前（積水約20公分）

12、4時42分永大、大灣三及永大國光六已拉封鎖線（積水約20公分）

13、4時47分永大路、大灣路拉封鎖線（積水約20公分）

14、4時53分自強路22巷口（積水約20公分）

15、4時54分永華、永勝、文化路口延綫到永大一路口已封鎖（積水約20公分）

16、4時56分永大、崑大路口往涵洞方向已封鎖（積水約20公分）

17、5時0分永大路一段與南興路3巷口已封鎖（積水約20公分）

18、5時3分公園路93巷12弄口封鎖（積水約20公分）

19、5時7分大灣東路、南興路口往歸仁方向封鎖（積水約20公分）

20、5時15分龍昌、龍國至龍昌、龍潭路口封鎖（積水約20公分）

二、東區

1、3時22分小東地下道目前雙向封閉

2、3時22分林森路一段大同地下道【東向西】汽機車道積水，目前進行管制封閉

3、3時40分裕義路段積水，裕農路口管制，目前雙向封閉

4、3時45分富農東成街口積水目前道路封閉

5、4時17分國道1號中山高速公路北上出口下【裕德街】便道實施交通管制，無法通行

6、4時42分民族地下道積水30公分目前封閉中

7、4時44分榮譽街30公分積水目前封閉中

8、4時58分小東勝利，小東路往東目前積水封閉中

9、5時7分裕和裕和五街口往裕義路目前積水封閉中

三、歸仁區

1、3時30分仁德區高速公路太子涵洞封路

2、3時55分仁德區長興路南興路封鎖

3、仁德所轄區:3時35分仁德區高速公路北上閘道封路

4、3時48分仁德區中正路二段1052號淹水

5、歸南所轄區:0312歸仁區民權6街;民權南路黄昏市場淹水

6、歸仁所轄區:0350歸仁區八甲里大光一街淹水

7、4時50分仁德所水淹至大腿（逾50公分）員警難外出執勤

四、仁德區

1、長興五街路面積水15公分

2、長興路87巷積水20公分

3、長興一街積水25公分

4、長興二街積水30公分

5、15l線涵洞水積水

6、文賢二街31號前已積水20公分

7、台南交流道北上側車道（裕德街）封路

8、中正路三段積水30公分

9、中正路二段1205號前封路積水20公分

10、中山路交流道下涵洞雙向積水30公分(中山路到交流道)封路

11、土庫路賽鴿協會積水10公分

12、太子路涵洞淹水（太子路與中正路三段路口）封路

13、保安路105號到二仁路積水無法通行

14、保安路潭稅橋積水封路

15、行大街積水25公分

16、二仁路一段153巷積水15公分

因應豪雨造成多處道路淹積水，台南市政府宣布停班停課，為顧及民眾安全，奇美博物館8月13日(二)全日休館；行政執行署台南分署表示，因停班停課原訂13日舉辦的投標教學活動，順延至8月20日舉辦；新樓醫院8月13日門診全部休診。