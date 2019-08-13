　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

台南「豪雨紫爆大淹水」　4區淹水封路維護人車安全

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市豪大雨，許多地區都淹水，造成許多車輛泡在水中，警方拉封鎖線封路以維護人車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市豪大雨，許多地區都淹水，造成許多車輛泡在水中，警方拉封鎖線封路以維護人車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市受「豪雨紫爆大淹水」影響，8月13日清晨5時30分調升為二級一階開設，市長黃偉哲宣布台南市停班停課一天，包括市府災害防救辦公室、消防局、水利局、警察局、民政局、工務局、環保局、社會局、新聞處及台南市後備指揮部等機關單位進駐永華災害應變中心，執行各項災害應變處置工作。

▲台南市豪大雨，許多地區都淹水，造成許多車輛泡在水中，警方拉封鎖線封路以維護人車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府指出，包括永康、東區、仁德、歸仁等地區因仍有局部道路尚有積水，目前小東地下道雙向封閉、林森路一段大同地下道等道路，進行管制封閉、雙向封閉。市府提醒用路人小心行駛、注意安全。

▲台南市豪大雨，許多地區都淹水，造成許多車輛泡在水中，警方拉封鎖線封路以維護人車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）


各道路管制或封鎖地點如下：一、永康區：
1、3時40高速公路便道往仁德路段(仁德路段積水無法通行，該轄尚未積水，先行管制。)。
2、3時50分永華、永平路口(積水約20公分)
3、3時50復興路一巷(積水約20公分)
4、3時50分崑大路崑山科大前(積水約20公分)
5、3時55分中山南路與東橋七路口積水(積水約20公分)
6、3時58分正強街往統一中正橋方向(積水約20公分)
7、4時10分自強、正強路口往砲校方向(積水約30公分)
8、4時28分中正路機車地下道(積水約20公分)
9、4時28分永大、民族路口（積水約20公分）
10、4時33分大灣路942巷與大灣路口拉封鎖線（積水約20公分）
11、4時37分永大路一段2號前（積水約20公分）
12、4時42分永大、大灣三及永大國光六已拉封鎖線（積水約20公分）
13、4時47分永大路、大灣路拉封鎖線（積水約20公分）
14、4時53分自強路22巷口（積水約20公分）
15、4時54分永華、永勝、文化路口延綫到永大一路口已封鎖（積水約20公分）
16、4時56分永大、崑大路口往涵洞方向已封鎖（積水約20公分）
17、5時0分永大路一段與南興路3巷口已封鎖（積水約20公分）
18、5時3分公園路93巷12弄口封鎖（積水約20公分）
19、5時7分大灣東路、南興路口往歸仁方向封鎖（積水約20公分）
20、5時15分龍昌、龍國至龍昌、龍潭路口封鎖（積水約20公分）

二、東區
1、3時22分小東地下道目前雙向封閉
2、3時22分林森路一段大同地下道【東向西】汽機車道積水，目前進行管制封閉
3、3時40分裕義路段積水，裕農路口管制，目前雙向封閉
4、3時45分富農東成街口積水目前道路封閉
5、4時17分國道1號中山高速公路北上出口下【裕德街】便道實施交通管制，無法通行
6、4時42分民族地下道積水30公分目前封閉中
7、4時44分榮譽街30公分積水目前封閉中
8、4時58分小東勝利，小東路往東目前積水封閉中
9、5時7分裕和裕和五街口往裕義路目前積水封閉中

三、歸仁區
1、3時30分仁德區高速公路太子涵洞封路
2、3時55分仁德區長興路南興路封鎖
3、仁德所轄區:3時35分仁德區高速公路北上閘道封路
4、3時48分仁德區中正路二段1052號淹水
5、歸南所轄區:0312歸仁區民權6街;民權南路黄昏市場淹水
6、歸仁所轄區:0350歸仁區八甲里大光一街淹水
7、4時50分仁德所水淹至大腿（逾50公分）員警難外出執勤

四、仁德區
1、長興五街路面積水15公分
2、長興路87巷積水20公分
3、長興一街積水25公分
4、長興二街積水30公分
5、15l線涵洞水積水
6、文賢二街31號前已積水20公分
7、台南交流道北上側車道（裕德街）封路
8、中正路三段積水30公分
9、中正路二段1205號前封路積水20公分
10、中山路交流道下涵洞雙向積水30公分(中山路到交流道)封路
11、土庫路賽鴿協會積水10公分
12、太子路涵洞淹水（太子路與中正路三段路口）封路
13、保安路105號到二仁路積水無法通行
14、保安路潭稅橋積水封路
15、行大街積水25公分
16、二仁路一段153巷積水15公分

因應豪雨造成多處道路淹積水，台南市政府宣布停班停課，為顧及民眾安全，奇美博物館8月13日(二)全日休館；行政執行署台南分署表示，因停班停課原訂13日舉辦的投標教學活動，順延至8月20日舉辦；新樓醫院8月13日門診全部休診。

ET快訊
網灌爆臉書「韓國瑜醒了」！8點召開防災會：目前退水速度非常快
快訊／豪大雨猛襲南台灣！屏東縣春日鄉今停班停課
香港機場重開恢復起降　今日「航班異動」台港仍35班取消

關鍵字：台南,豪雨,紫爆,淹水,封路,人車安全

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市豪大雨宣布停班停課　黃偉哲：全盤考量市民安全

0813豪雨台南停班停課　歸仁、永康降雨百毫米造水患

台南豪大雨　市區部分道路持續管制封閉

台南「豪雨紫爆大淹水」　4區淹水封路維護人車安全

一注獨得20.47億威力彩！「台南彩券行」曝光了　老闆娘驚呆：11年沒中過頭獎

歷史暴君秦始皇畫作出現學甲秘境老塘湖　暑假歡迎參觀

多元就業方案助校園反毒　單親媽謝絜安扮先鋒

台南市消防局偕義勇消防總隊　慰問沿海水域救援宣導人員辛勞

塑膠公司女負責人拒繳稅款604萬元　行政執行署台南分署聲請管收獲准

貢寮馬崗百年石頭屋進入文資審查程序　同步啟動海女文化保存

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

「警察還眼」集會黑衣人坐滿大廳　香港機場12日航班全部取消！

漢操好！鬆獅犬術後食慾恢復　阿公緊抱輕拍「圓肚」：呷霸內

周震南幫唱《明日》女選手Veegee　強大氣場...孫燕姿聽完傻住：太棒了！

蔡依林確定要辦演唱會了！　和阿信合體計畫..「已對時間表」

暖男哥哥委屈爆哭：想出去玩！　放手妹妹獨自爬繩索「希望她能變強」

台南市豪大雨宣布停班停課　黃偉哲：全盤考量市民安全

0813豪雨台南停班停課　歸仁、永康降雨百毫米造水患

台南豪大雨　市區部分道路持續管制封閉

台南「豪雨紫爆大淹水」　4區淹水封路維護人車安全

一注獨得20.47億威力彩！「台南彩券行」曝光了　老闆娘驚呆：11年沒中過頭獎

歷史暴君秦始皇畫作出現學甲秘境老塘湖　暑假歡迎參觀

多元就業方案助校園反毒　單親媽謝絜安扮先鋒

台南市消防局偕義勇消防總隊　慰問沿海水域救援宣導人員辛勞

塑膠公司女負責人拒繳稅款604萬元　行政執行署台南分署聲請管收獲准

貢寮馬崗百年石頭屋進入文資審查程序　同步啟動海女文化保存

保障內地香港間旅客　陸民航局：提升大灣區機場群中轉力

快訊／統促黨「陸資介入案」！張安樂父子等6人遭依《政治獻金法》起訴

天母「洋蔥」7道菜創台灣排隊店始祖　千萬月收讓5兄弟鬧翻　

快訊／豪大雨猛襲南台灣成災！屏東縣春日鄉今停班停課

陳宏昌批黨開鍘如「紅衛兵」　洪秀柱：若不懲處紀律就沒了

45隻鴨鴨上班潮花103秒過馬路　雙向駕駛全停讓路「沒人按喇叭」

富少飆小牛釀2死3傷　自強隧道9月起實施區間測速及科技執法

大雷雨夜襲「韓國瑜醒了」！8點召開防災會：目前退水速度非常快

人幣中間價連九貶報7.0326　市場估「仍有貶值壓力」

台南市豪大雨宣布停班停課　黃偉哲：全盤考量市民安全

同僚爆23歲女警上涼班內幕！　「和已婚53歲副所長夜寢42分鐘」

地方熱門新聞

20億威力彩彩券行曝光！老闆娘..

台南「豪雨紫爆大淹水」4區淹水..

快儲水！桃園、新北9.8萬戶大..

台南豪大雨市區道路管制封閉

台南歸仁、永康降雨百毫米造水患

桃園高鐵站區內水族館　明年開幕

塑膠公司女負責人拒繳稅款管收獲..

歷史暴君秦始皇畫作出現學甲秘境..

2019年度教甄　屏東大學超過..

莫忘世上苦人多　韓家軍自發投入..

警所長贈手帖與關帝君攜手護鄉里

即／台南大雷雨淹水　淹半個輪胎..

台南安南區五金行違法販售「捕獸..

貨車扯斷號誌燈　台76線埔鹽交..

更多熱門

相關新聞

台南歸仁、永康降雨百毫米造水患

台南市大豪雨，8月13日上午5時30分，台南市災害應變中心由三級開設調升為二級一階開設，由於一夜豪雨多處積水，市長黃偉哲6時多宣布台南停班停課，水利局呼籲市民外出多小心安全。

高雄豪雨夜襲　網友到韓國瑜臉書留言

台南豪大雨市區道路管制封閉

台南大雷雨警報　騎士淹到熄火才收到

快訊／台南大淹水　黃偉哲宣布：今停班停課

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

快訊／台南大淹水　黃偉哲宣布：今停班停課

爆韓國瑜漆黑真相！楊秋興：還有未爆彈

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

即／南嘉大雷雨夜襲！9縣市大雨警戒

高雄豪雨夜襲　網友到韓國瑜臉書留言

即／20.47億威力彩　頭獎一注獨得

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

陸軍2自殺7天3死！國防部下令了

快訊／大雷雨夜襲中南部！台南雨量破237毫米

西南季風進台灣！中南部10天豪雨

被攻擊長相、歌聲普通！滴妹崩潰「開始吞安眠藥」

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！

即／「台南大灣游泳」網灌爆求放假　黃偉哲回應了

子瑜「眉毛被畫壞」網一看崩潰：真的不適合

連千毅嗆吳宗憲「道歉沒誠意」3度下戰帖

更多

最夯影音

更多

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面