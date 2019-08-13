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快訊／台南豪雨紫爆「大灣可游泳」網求放假　黃偉哲回應了：出門注意安全

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台南大灣淹水游泳。（圖／翻攝爆廢公社臉書社團）

▲台南一名男子以蛙式在淹水的大灣馬路上游泳，從一旁停放的車子可知水淹一個輪胎高。（圖／翻攝爆廢公社臉書社團）

記者陳俊宏／台北報導

大雷雨夜襲中南部，其中台南市多區短短5個多小時累積雨量破200毫米，當日雨量累積圖呈現「一片紫爆」，其中仁德區更高達247毫米，甚至還有網友說台南永康區大灣「已經可以游泳了」。許多市民灌爆市長黃偉哲的臉書，紛紛留言指出多處淹水要求放豪雨假；對此，黃偉哲也回應了。

豪雨特報：彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣

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大雨特報：苗栗縣、台中市、南投縣、台東縣

黃偉哲清晨5時45分在臉書發文說，因應0813豪雨，台南市災害應變中心今晨5時30分調升為二級一階開設，市府各局處及台南市後備指揮部等機關已進駐永華災害應變中心，執行各項災害應變處置工作。他指出，若有淹積水區域，請通報110、119及1999專線；天雨路滑，也請市民朋友出門注意交通安全。

但許多網友不滿留言，「重點有沒有要停班停課」、「市長，我家外面整個大淹，清東西都來不及，請問要怎麼上班」、「淹水成這樣還要上班上課嗎」、「今天郵局新人報到欸⋯我家崑山前面根本汪洋一片是要怎麼去」、「都下了一夜了，0530才開設災害應變中心，真懷疑台南市還有市長嗎」。

▼網友說，「台南大灣已經可以游泳了」。（圖／翻攝爆廢公社臉書社團）

台南大灣淹水游泳。（圖／翻攝爆廢公社臉書社團）

▼台南當天累積雨量呈現「一片紫爆」。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

還有網友在「爆廢公社」臉書社團，貼出一名網友的Instagram限時動態，寫道「台南大灣已經可以游泳了」。影片中，只見一名男子以蛙式在淹水的馬路上游泳，從一旁停放的車子可知水淹一個輪胎高。

氣象局今晨對中南部11縣市發布豪大雨特報，西南風影響易有短時強降雨，今彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，苗栗、台中、南投地區及台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；連日降雨，山區慎防坍方及落石。

氣象局清晨連發「大雷雨即時訊息」，地點包括台南市、高雄市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣和台東縣，甚至對台南、高雄發布國家級警報的「災防告警訊息」。

氣象局觀測，今晨0時截至清晨5時40分，全台當日累積雨量前8名都在台南，前5名更被台南包下，仁德區短短5個多小時累積雨量247毫米、歸仁區237毫米、永康區210毫米、關廟區203毫米、歸仁區172.5毫米。

▼黃偉哲發文。（圖／翻攝黃偉哲臉書）

黃偉哲發文。（圖／翻攝黃偉哲臉書）

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關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲,台南,淹水,黃偉哲

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