台南豪大雨　市區部分道路持續管制封閉

▲台南市警方冒雨實施道路封鎖管制。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市受「豪雨紫爆大淹水」影響，8月13日清晨5時30分調升為二級一階開設，台南市一、五、永康、歸仁、善化等分局警方，持續冒雨管制、封閉道路，除小東地下道封閉外，有部分路段因積水消退而解除管制。

1、4時17國道1號中山高速公路北上出口下【裕德街】便道實施交通管制，無法通行。

2、4時58分【小東、勝利路口】管制，小東路往東，目前車道積水封閉中。

3、5時7分【裕和、裕和五街口】往裕義路目前積水封閉中。

4、5時32分【小東、林森路口】，林森路往南積水，暫時封閉。

5、小東地下道預防性封閉有員警管制。

目前解除管制如下：

1、4時42分【民族地下道】積水封閉，5時35分解除封閉恢復通車。

2、3時45分【富農、東成街口】積水道路封閉，6時1分積水退解除封閉。

3、3時22分【林森路大同地下道東向西】汽機車道封閉， 6時25分解除封閉雙向通行。

4、4時44分【榮譽街】積水封閉，6時52分解除管制。前鋒東寧地下道、

民族前鋒地下道、林森路地下道目前已無積水。

永康分局轄內封鎖地點如下：

1、3時40分高速公路便道往仁德路段（仁德路段積水無法通行）。

3、3時50分復興路一巷(積水約20公分)。

4、3時50分崑大路崑山科大前(積水約20公分)。

6、3時58分正強街往統一中正橋方向(積水約20公分)。

8、4時28分中正路機車地下道(積水約20公分)。

10、4時33分大灣路942巷與大灣路口拉封鎖線（積水約20公分）。

11、4時37分永大路一段2號前（積水約20公分）。

13、4時47分永大路、大灣路拉封鎖線（積水約20公分）。

16、4時56分永大、崑大路口往涵洞方向已封鎖（積水約20公分）。

17、5時0分永大路一段與南興路3巷口已封鎖（積水約20公分）。

18、5時3分公園路93巷12弄口封鎖（積水約20公分）。

19、5時7分大灣東路、南興路口往歸仁方向封鎖（積水約20公分）。

20、5時15分龍昌、龍國至龍昌、龍潭路口封鎖（積水約20公分）。

21、5時17分正北一、鳥菘三街口封鎖（積水約20公分）。

22、5時30分鳥菘一街高速公路函洞下封鎖（積水約40公分）。

23、6時3分中山北路開運橋至中山北路、王行東路口封鎖（積水約20公分）。

24、6時36分永科一路往王行路方向封鎖（積水約30公分）。

25、6時39分龍國、龍昌街口至中山北路499巷口封鎖（積水約20公分）。

26、6時49分西勢路621巷至富強路一段口封鎖（積水約20公分）。

目前解除管制如下：

1、7時23分中山南路與東橋七路口水已退，解除管制。

2、7時27分永大、民族路口水已退，解除管制。

3、7時32分永華、永平路口水已退，解除管制。

4、7時32分永大、大灣三及永大國光六水已退，解除管制。

5、7時32分自強路22巷口水已退，解除管制。

6、7時32分永華、永勝、文化路口沿線到永大一路口水已退，解除管制。

歸仁分局轄區封鎖地點：

1、5時30分仁德區高速公路太子涵洞。

2、3時55分仁德區長興路、南興路。

3、7時20分仁德區太乙工業區。

4、7時27分仁德區太子路。

5、3時35仁德區高速公路北上匝道（0520擴大由中山、中正路口往仁德交流道東側）。

6、3時48分仁德區中正路二段1052號前道路。

7、5時38分仁德區文華一街中華醫事科技大學前。

8、7時18分仁德區義林路展維公司前。

9、4時50分仁德區中正路2段台86橋下。

10、5時50分仁德區德洋路沿線。

11、5時仁德區三甲子潭稅橋。

12、5時仁德區田厝三街國一橋下。

13、歸仁區民權六街、民權南路黃昏市場前。

14、歸仁區南丁路428巷。

【封橋狀況】：

1、0530歸仁區中路橋

2、0550歸仁區石安橋

3、0430歸仁區八甲橋

解除封路3時50分歸仁區大光一街

善化分局相關管制人車通行情形如下：

1、6時:50分新市所轄管「崙頂過水橋」水位溢流橋面，通報新市區公所實施預防性封橋，管制人車通行中。

2、7時潭頂所轄管「潭永橋」水位溢流橋面，通報新市區公所實施預防性封橋，管制人車通行中。

3、7時10分新市所轄管「三舍里臺鐵鐵道下涵洞」積水，通報新市區公所實施預防性封路，管制人車通行中。

4、7時50分新市所轄管「永就里長泰教養院前永新路」積水，通報新市區公所實施預防性封路，管制人車通行中。

5、台86北上機車道封閉。