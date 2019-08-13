　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

0813豪雨台南停班停課　歸仁、永康降雨百毫米造水患

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市豪大雨造成永康、歸仁、仁德、東區積水為患。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市豪大雨造成永康、歸仁、仁德、東區積水為患。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市大豪雨，8月13日上午5時30分，台南市災害應變中心由三級開設調升為二級一階開設，由於一夜豪雨多處積水，市長黃偉哲6時多宣布台南停班停課，水利局呼籲市民外出多小心安全。

▲台南市豪大雨造成永康、歸仁、仁德、東區積水為患。（圖／記者林悅翻攝，下同）

水利局指出，0813豪雨最大時雨量以歸仁區109.5毫米最高，永康98.0毫米次之。造成多處積水。最大3小時雨量超過180毫米的有永康、歸仁區、仁德、東區4區，最大累積雨量來看，以永康區196mm 最大，其次是歸仁區（188.5mm）、仁德區（183mm）及東區（180mm），已達中央氣象局3 小時累積雨量100mm 以上之豪雨特報類型。

▲台南市豪大雨造成永康、歸仁、仁德、東區積水為患。（圖／記者林悅翻攝，下同）

整體來看，降雨量也都超過國家災害防救科技中心所定義之「短延時致災降雨」，即3小時累積降雨量130mm 者，造成多處道路積水封鎖。

▲台南市豪大雨造成永康、歸仁、仁德、東區積水為患。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府災害防救辦公室、消防局、水利局、警察局、民政局、工務局、環境保護局、社會局、新聞及國際關係處及臺南市後備指揮部等機關(單位)進駐永華災害應變中心，執行各項災害應變處置工作。

▲台南市豪大雨造成永康、歸仁、仁德、東區積水為患。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方因多處積水在凌晨3點多開始管制，包括永康區崑大路崑山科大等25處；東區小東地下道等9處，民族地下道積水30公分，在5點多解除；北區長榮地下道在近7點積水已退。

▲台南市豪大雨造成永康、歸仁、仁德、東區積水為患。（圖／記者林悅翻攝，下同）

仁德區管制5處，包括仁德所水淹至大腿（逾50公分）員警難外出等，另有歸仁區管制民權6街等3處。橋樑封閉有歸仁區的中路橋、八甲橋。

▲女子受困於永康區崑大路，該名見到巡視災情的消防車，即揮手呼喊救命。（圖／記者林悅翻攝）

13日上午5時多，有1名女子受困於永康區崑大路，該名見到巡視災情的消防車，即揮手呼喊救命，大灣隊員賴孝賢、林佳嶸見狀就停車救起搭載該名女子回工作地點上班。

ET快訊
網灌爆臉書「韓國瑜醒了」！8點召開防災會：目前退水速度非常快
快訊／豪大雨猛襲南台灣！屏東縣春日鄉今停班停課
香港機場重開恢復起降　今日「航班異動」台港仍35班取消

關鍵字：豪雨,台南,歸仁,永康,水患

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市豪大雨宣布停班停課　黃偉哲：全盤考量市民安全

0813豪雨台南停班停課　歸仁、永康降雨百毫米造水患

台南豪大雨　市區部分道路持續管制封閉

台南「豪雨紫爆大淹水」　4區淹水封路維護人車安全

一注獨得20.47億威力彩！「台南彩券行」曝光了　老闆娘驚呆：11年沒中過頭獎

歷史暴君秦始皇畫作出現學甲秘境老塘湖　暑假歡迎參觀

多元就業方案助校園反毒　單親媽謝絜安扮先鋒

台南市消防局偕義勇消防總隊　慰問沿海水域救援宣導人員辛勞

塑膠公司女負責人拒繳稅款604萬元　行政執行署台南分署聲請管收獲准

貢寮馬崗百年石頭屋進入文資審查程序　同步啟動海女文化保存

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

「警察還眼」集會黑衣人坐滿大廳　香港機場12日航班全部取消！

漢操好！鬆獅犬術後食慾恢復　阿公緊抱輕拍「圓肚」：呷霸內

周震南幫唱《明日》女選手Veegee　強大氣場...孫燕姿聽完傻住：太棒了！

蔡依林確定要辦演唱會了！　和阿信合體計畫..「已對時間表」

暖男哥哥委屈爆哭：想出去玩！　放手妹妹獨自爬繩索「希望她能變強」

台南市豪大雨宣布停班停課　黃偉哲：全盤考量市民安全

0813豪雨台南停班停課　歸仁、永康降雨百毫米造水患

台南豪大雨　市區部分道路持續管制封閉

台南「豪雨紫爆大淹水」　4區淹水封路維護人車安全

一注獨得20.47億威力彩！「台南彩券行」曝光了　老闆娘驚呆：11年沒中過頭獎

歷史暴君秦始皇畫作出現學甲秘境老塘湖　暑假歡迎參觀

多元就業方案助校園反毒　單親媽謝絜安扮先鋒

台南市消防局偕義勇消防總隊　慰問沿海水域救援宣導人員辛勞

塑膠公司女負責人拒繳稅款604萬元　行政執行署台南分署聲請管收獲准

貢寮馬崗百年石頭屋進入文資審查程序　同步啟動海女文化保存

保障內地香港間旅客　陸民航局：提升大灣區機場群中轉力

快訊／統促黨「陸資介入案」！張安樂父子等6人遭依《政治獻金法》起訴

天母「洋蔥」7道菜創台灣排隊店始祖　千萬月收讓5兄弟鬧翻　

快訊／豪大雨猛襲南台灣成災！屏東縣春日鄉今停班停課

陳宏昌批黨開鍘如「紅衛兵」　洪秀柱：若不懲處紀律就沒了

45隻鴨鴨上班潮花103秒過馬路　雙向駕駛全停讓路「沒人按喇叭」

富少飆小牛釀2死3傷　自強隧道9月起實施區間測速及科技執法

大雷雨夜襲「韓國瑜醒了」！8點召開防災會：目前退水速度非常快

人幣中間價連九貶報7.0326　市場估「仍有貶值壓力」

台南市豪大雨宣布停班停課　黃偉哲：全盤考量市民安全

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

地方熱門新聞

20億威力彩彩券行曝光！老闆娘..

台南「豪雨紫爆大淹水」4區淹水..

快儲水！桃園、新北9.8萬戶大..

台南豪大雨市區道路管制封閉

台南歸仁、永康降雨百毫米造水患

桃園高鐵站區內水族館　明年開幕

塑膠公司女負責人拒繳稅款管收獲..

歷史暴君秦始皇畫作出現學甲秘境..

2019年度教甄　屏東大學超過..

莫忘世上苦人多　韓家軍自發投入..

警所長贈手帖與關帝君攜手護鄉里

即／台南大雷雨淹水　淹半個輪胎..

台南安南區五金行違法販售「捕獸..

貨車扯斷號誌燈　台76線埔鹽交..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜醒了！8點召開防災會議忙勘災

受到西南季風影響，中南部13日凌晨開始下起豪大雨，台南因為淹水，緊急宣布停班停課。同樣被大雨夜襲的高雄，市長韓國瑜則一早進駐災害應變中心召開防災會議，韓國瑜表示，台南停班課有自己的判定標準，高雄因為未達標準，所以正常上班上課，「目前為止退水速度非常快，相信市民都看在眼裡」。

高雄豪雨夜襲　網友到韓國瑜臉書留言

台南豪大雨市區道路管制封閉

台南「豪雨紫爆大淹水」4區淹水封路

台南大雷雨警報　騎士淹到熄火才收到

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

快訊／台南大淹水　黃偉哲宣布：今停班停課

爆韓國瑜漆黑真相！楊秋興：還有未爆彈

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

即／南嘉大雷雨夜襲！9縣市大雨警戒

高雄豪雨夜襲　網友到韓國瑜臉書留言

即／20.47億威力彩　頭獎一注獨得

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

陸軍2自殺7天3死！國防部下令了

快訊／大雷雨夜襲中南部！台南雨量破237毫米

西南季風進台灣！中南部10天豪雨

被攻擊長相、歌聲普通！滴妹崩潰「開始吞安眠藥」

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！

即／「台南大灣游泳」網灌爆求放假　黃偉哲回應了

子瑜「眉毛被畫壞」網一看崩潰：真的不適合

連千毅嗆吳宗憲「道歉沒誠意」3度下戰帖

更多

最夯影音

更多

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面