0813豪雨台南停班停課　歸仁、永康降雨百毫米造水患

▲台南市豪大雨造成永康、歸仁、仁德、東區積水為患。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市大豪雨，8月13日上午5時30分，台南市災害應變中心由三級開設調升為二級一階開設，由於一夜豪雨多處積水，市長黃偉哲6時多宣布台南停班停課，水利局呼籲市民外出多小心安全。

水利局指出，0813豪雨最大時雨量以歸仁區109.5毫米最高，永康98.0毫米次之。造成多處積水。最大3小時雨量超過180毫米的有永康、歸仁區、仁德、東區4區，最大累積雨量來看，以永康區196mm 最大，其次是歸仁區（188.5mm）、仁德區（183mm）及東區（180mm），已達中央氣象局3 小時累積雨量100mm 以上之豪雨特報類型。

整體來看，降雨量也都超過國家災害防救科技中心所定義之「短延時致災降雨」，即3小時累積降雨量130mm 者，造成多處道路積水封鎖。

市府災害防救辦公室、消防局、水利局、警察局、民政局、工務局、環境保護局、社會局、新聞及國際關係處及臺南市後備指揮部等機關(單位)進駐永華災害應變中心，執行各項災害應變處置工作。

警方因多處積水在凌晨3點多開始管制，包括永康區崑大路崑山科大等25處；東區小東地下道等9處，民族地下道積水30公分，在5點多解除；北區長榮地下道在近7點積水已退。

仁德區管制5處，包括仁德所水淹至大腿（逾50公分）員警難外出等，另有歸仁區管制民權6街等3處。橋樑封閉有歸仁區的中路橋、八甲橋。

13日上午5時多，有1名女子受困於永康區崑大路，該名見到巡視災情的消防車，即揮手呼喊救命，大灣隊員賴孝賢、林佳嶸見狀就停車救起搭載該名女子回工作地點上班。