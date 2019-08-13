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持續癱瘓香港機場！港網友發起13日「齊齊再接機」　連4天堵港鐵

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記者邱茀濱／綜合報導

香港「反送中」浪潮未滅，甚至有失控的趨勢。對於警方11日在多區的執法引起爭議，示威者12日下午發起「百萬人塞爆機場」的活動，導致機管局宣布取消所有航班，而現在又有網友號召13日到機場「齊齊再接機」，並表示每日下午1點都要「繼續和你飛」。

▲▼網友號召13日「齊齊再接機」。（圖／翻攝臉書）

綜合媒體報導，香港11間大專院校學生會12日也發表聯合聲明，呼籲市民即日起無限期「三罷」（罷課、罷工、罷市），直到港府出面回應「五大訴求」及濫權濫暴的警員受到法律制裁為止，並表示「從今天開始每天下午1時前往香港國際機場集會」。

▲▼香港警察發射催淚彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港警察發射催淚彈。（圖／達志影像／美聯社）

香港東區醫院下午1時許也有超過100名穿著制服的醫護人員現身，聚集於醫院主座大樓，許多人戴上黑色口罩，部分人士在右眼貼上紗布，手上拿著「香港警察企圖謀殺香港市民」標語，抗議警察射擊市民。集會維持約1個多小時，在下午2時許呼喊「醫護救人，一視同仁」等口號後，結束集會。

▲香港東區醫院醫護人員集會。（圖／讀者授權提供，請勿隨意取用以免侵權）

▲香港東區醫院醫護人員集會。（圖／讀者授權提供，請勿隨意取用以免侵權）

此外，沙田威爾斯親王醫院也將於13日在主座地下大堂發起靜坐抗議，並同樣呼籲醫護人員穿黑衣、攜黑絲帶及戴黑口罩參與。至於原定於12日堵塞港鐵的不合作運動，網傳活動延至13日舉行，並稱會一連4天堵塞港鐵荔景站、九龍塘站及北角站。

「反送中社福聯合陣線」12日也在灣仔警察總部外舉行「追究811警暴行動」，現場人士不斷高喊「香港警察，知法犯法」、「香港警察，蓄意謀殺」等口號，並對警方拘捕的手法感到憤怒，要求給個交代，以及促港府成立獨立調查委員會追究警方施暴。

大陸國務院港澳辦12日下午4時再度召開記者會，是連續三周以來的第三次。發言人楊光批評「激進示威者」屢用極其危險的工具攻擊警察，已經構成嚴重暴力犯罪，並開始出現恐怖主義苗頭，是粗暴踐踏香港法治和社會秩序，嚴重威脅香港市民生命安全，也嚴重挑戰香港繁榮穩定。

▲大陸國務院港澳辦發言人楊光。（圖／翻攝RTHK香港電台視像新聞）

▲大陸國務院港澳辦發言人楊光。（圖／翻攝RTHK香港電台視像新聞）

楊光認為，香港警隊及司法機構必須毫不手軟、毫不留情依法打擊這些行為，他並呼籲，關心香港前途的人都應站出來，向一切犯罪行為和暴力分子說不。

香港警察公共關係科總警司謝振中也表示，自9日到12日，共拘捕149名示威者，包括111名男性和38名女性，涉及非法集結、襲警、阻礙警務人員執行職務、藏有攻擊性武器等罪名，其中有15名「核心暴力示威者」，攜有鋼珠、「鐳射槍」等武器。

▲香港機場「警察還眼」集會，聲援受傷少女。（圖／路透社）

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關鍵字：香港,反送中,逃犯條例,機場,粵港澳要聞

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