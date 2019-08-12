女示威者眼球被警射爆？前港警：除非子彈會轉彎...且臉部也無燒傷

記者邱茀濱／綜合報導

香港尖沙咀昨日一名女示威者疑似被警方「布袋彈」打爆眼球。對此，央視新聞今（12）日卻指出，她是被「豬隊友」擊中眼睛。此外，還有前警方高官表示，傷者受傷的位置並不是警隊射擊的範圍，「除非子彈會轉彎」，而若被布袋彈打中，臉上一定會有火藥造成的燒傷，研判她的傷口是「硬物插入造成」。

綜合媒體報導，香港網友昨（11）日舉行「深水埗遊行」，但卻有一名女示威者在尖沙咀附近疑似遭警方布袋彈擊穿護目鏡，導致眼球破裂、頭部流血。有網友對此在12日發起「百萬人塞爆機場」的活動，並呼籲參與者以黑布遮住眼睛，來表達「警察還眼」的訴求。

▲女性示威者疑似遭布袋彈射穿護目鏡。（圖／路透）



對於示威者眼球被打爆的問題，警務處助理處長（行動）麥展豪12日在記者會上表示，目前沒有掌控足夠的資料證明是警方所為，現場可能存在其他武器，到底是布袋彈還是鋼珠，需要進一步釐清。

此外，有前警方高官對《環球時報》記者表示，傷者受傷的位置並不是警隊射擊的範圍，除非子彈會轉彎，否則子彈不能射到女傷者。他強調，如果是被布袋彈打中，面部一定有火藥造成的燒傷，女傷者的傷口是硬物插入造成。

《央視新聞》也在微博發文表示，「昨晚，香港一名參與示威女子被同伴擊中眼睛，可能致視力嚴重受損，他們竟反污蔑香港警方。」發文還下了hashtag「丟人現眼」、「香港黑衣人打中自己人」。

▲香港女示威者眼部受傷，央視發文表示「豬隊友」害的。（圖／翻攝自央視微博，下同）



該篇貼文附了3張照片，一張是女示威者眼部中彈後躺在地上，可見明顯血跡，旁邊有救護員到場協助；第二張則疑似是該名女子與其他參與示威的黑衣同伴；第三張則是一名黑衣男子使用鋼珠槍的照片。